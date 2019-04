Météo – La saison cyclonique reste ouverte

La dernière décade du mois d’avril sera le théâtre d’un nouveau duo cyclonique. Kenneth et Lorna menaceront l’archipel des Comores et les côtes d’Afrique australe.

Le bassin Sud-Ouest de l’océan indien s’est assagi après des mois de février et mars actifs. Une accalmie que l’on pensait peut-être définitive étant donné que nous entrions dans le mois d’avril. Mais, depuis plusieurs jours, des indices laissaient entrevoir une nouvelle réactivation cyclonique du bassin.

En effet, le contexte est redevenu favorable à la cyclogenèse (processus de formation d’une dépression tropicale). Sans entrer dans les détails, sachez que plusieurs phénomènes ondulatoires (onde de Rossby / onde de Kelvin) et intra-saisonnier (Oscillation de Madden Julian), connus pour favoriser l’activité cyclonique, déferlent actuellement dans l’océan indien. Cela explique pourquoi nous allons assister à la naissance quasi simultané des tempêtes tropicales Kenneth et Lorna. Kenneth vient d’ailleurs d’être baptisé ce mardi à la mi-journée.

Ces deux épisodes cycloniques se déroulent aux extrémités Ouest et Est du bassin Sud-Ouest de l’océan indien. Je ne m’attarderai pas sur le système à l’Est dans la mesure où il ne concernera aucune terre habitée. En revanche, celui situé à l’Ouest, c’est à dire au Nord de Madagascar, mérite l’attention.

Risque

Encore classé au stade de Perturbation Tropicale à 4h ce matin, le phénomène est en train de se creuser. Le baptême pourrait intervenir au cours des prochaines 24 à 36h. Sa trajectoire orientée vers l’Ouest va l’amener à tutoyer d’un peu trop près l’archipel des Comores.

Il existe donc un risque cyclonique potentiel non négligeable pour l’archipel et notamment pour l’île la plus au nord selon le CMRS cyclone de la Réunion. Un passage au plus proche de la Grande Comore est pour l’instant envisagé mercredi soir ou jeudi matin. La distance reste à déterminer et il existe encore des incertitudes sur l’intensité du

météore à ce moment.

La situation est donc à suivre de très près. En réponse à cette menace potentielle, le Préfet de Mayotte a décidé de placer l’île en Pré-Alerte cyclonique depuis la fin de journée de lundi.

À noter que le risque s’étend jusqu’aux côtes d’Afrique Australe. Un atterrissage sur les régions côtières du Sud de la Tanzanie ou du Nord du Mozambique n’est pas exclu à l’échéance de vendredi.

