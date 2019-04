Mahajanga – De la ferveur chrétienne à Pâques

Les édifices cultuels ont été très fréquentés par les chrétiens, par rapport à l’année dernière. Le dimanche de Pâques et toute la semaine sainte ont été célébrés avec ferveur.

La fête des Pâques est l’une des fêtes les plus célébrées chez les chrétiens. Cette année, les églises et les temples étaient envahis encore plus que l’année dernière, surtout chez les protestants de l’Église réformée FJKM et de l’Église luthérienne FLM.

Dimanche, dès 4h45, des fidèles étaient déjà arrivés dans les temples pour avoir la place habituelle ou pour être à l’aise pour le premier office de 6h. Du jamais vu car il faisait encore tout noir et que le service de transport public n’était pas encore disponible.

La Semaine sainte était aussi très surprenante car les cultes de 18h30, depuis lundi jusqu’au vendredi saint, étaient bondés, contrairement à l’année précédente. C’est dire que les gens sont plus attentionnés pour leur âme durant cette période de fête pascale.

Le jeudi saint s’apparentait au premier dimanche du mois, au niveau de l’assistance. On a assisté à la commémoration de la Cène, le dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples avant qu’il fût livré à Pilate. Dès 17h également, les bancs étaient déjà occupés alors que l’office ne commençait que vers 18h30.

Canicule

L’orage accompagné de tonnerre et d’une pluie diluvienne, dès 18h ce jeudi-là, n’a pas empêché les fidèles d’assister à ce culte chrétien mémorable. En fait, pendant la semaine dernière, la chaleur était écrasante à Mahajanga et la température a dépassé les 37°C.

Le sermon du premier culte de 6h dirigé par le pasteur Daniel Hubert Andrianarilala a été tiré du chapitre 5 de la seconde épitre de Paul aux Corinthiens versets 5 à 8. Le message adressé aux fidèles « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain de malice et de perversité mais avec les azymes de la pureté et de la vérité ». Cela a été confirmé dans l’Évangile de Saint-Luc (24/1-12): « Le Christ est vivant, Il a vaincu la mort; les chrétiens doivent également être vivants et ne plus rester dans les pêchés pour ne pas crucifier de nouveau le Sauveur et Rédempteur », a résumé le pasteur Harilaza Rabetokotany, lors du second culte de 9h30.

Avec le beau temps, la journée du lundi a été consacrée à la plage et au pique-nique. Toutefois, les déplacements ont été difficiles à cause de la rareté des bus.