Football – CAN 2019 – Alexandria Stadium, un monument égyptien

Les équipes du groupe B, dont Madagascar, évolueront au stade d’Alexandrie. Zoom sur cette enceinte, construite en 1929 et disposant d’une capacité de vingt mille spectateurs.

C’est le plus vieux stade d’Égypte, un véritable monument. Madagascar et ses adver­saires du groupe B, en l’occurrence le Nigéria, la Guinée et le Burundi, évolueront au stade d’Alexandrie, durant la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Une enceinte qui a été construite et inaugurée en 1929. Elle a l’habitude de recevoir les rencontres de trois clubs, à savoir l’Ittihad Alexandrie, l’Al Olympi et le Smouha Sporting Club.

Ce n’est pas la première fois que l’Alexandria Stadium est sollicité pour une CAN. Il avait déjà abrité plusieurs rencontres durant l’édition 2006. Trois ans plus tard, il a accueilli la Coupe du mon­de des moins de vingt ans.

Il a subi plusieurs rénovations auparavant. La dernière en date remonte à 2017. Des travaux qui ont porté leurs fruits, vu les rapports des représentants de la Confédération Africaine de Football, qui ont inspecté les installations au mois de février.

« Toutes les infrastruc­tures que nous avons visitées sont bonnes », avait indiqué le directeur des compé­titions de la CAF.

Concernant ses capacités, l’Alexandria Stadium compte vingt mille places.

Descente sur site

À propos du terrain, il est recouvert d’un gazon naturel au top, ce qu’a pu constater de visu Jacques Benony, membre du Comité de normalisation. Au lendemain du tirage au sort, il a effectué une descente sur le site : « Le stade se trouve à environ 200 km du Caire. On a visité le terrain qui accueillera les matches et aussi le terrain d’entrainement. À part cela, les joueurs logeront à l’hôtel Hilton. »

Plus précisément, la ville d’Alexandrie se trouve sur la côte nord de l’Égypte, au bord de la mer Méditerranée.

La sélection malgache effectuera sa première apparition, le samedi 22 juin (23h, heure malgache). Elle affrontera la Guinée à cette occasion, pour le compte de la première journée.

Par la suite, elle enchaînera avec le Burundi, le jeudi 27 juin (17h30, heure malga­che). Enfin, la Grande île conclura la phase de poules face au Nigéria, le dimanche 30 juin (19h, heure malgache).