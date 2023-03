VIOLENCES – Des femmes remises dans le circuit économique

Vingt femmes victimes de violences basées sur le genre et de traite d’êtres humains bénéficient d’une réinsertion économique dans le cadre du projet Elatra. Il s’agit d’un programme de réinsertion socio-économique portée par l’ONG Internationale Women Lead Movement pour favoriser une réintégration positive des survivantes de VBG dans la société. L’autonomisation économique des femmes victimes de VBG, un élément-clé de la lutte contre ces violences et de la promotion de l’égalité entre les sexes, va permettre aux femmes de sortir de la situation de dépendance économique vis-à-vis de leur agresseur, de gagner en confiance en elles et de reconstruire leur vie. “ Les femmes bénéficiaires ont été proposées par la société civile et issues de données du ministère de la Population. L’objectif est d’insérer professionnellement ces femmes afin qu’elles puissent s’épanouir”, indique Rado Rakotosamimanana, Responsable Relation Publique de Women Lead Movement Madagascar Chapter pour le projet ELATRA. La réinsertion économique sera systématiquement précédée de sessions de formations bootcamps.