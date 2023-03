UNIVERSITÉ DE MAHAJANGA – Concrétisation du projet de l’Agence Universitaire Francophone

Dans le cadre du renforcement des capacités des trois écoles doctorales de l’université de Mahajanga, l’atelier de clôture du projet de l’Agence universitaire francophone (AUF) « DRO I 272 », s’est déroulé mardi 21 mars, à la salle de conférence bâtiment Kakal, à Maha­janga be. Le projet a vu le jour grâce au partenariat et à la collaboration avec l’Université de la Réunion, au sein de la direction de la relation internationale qui a été représentée par le professeur émérite Gatina Jean Claude. Il a été financé par l’Agence universitaire francophone et coordonné par le professeur Rasoanandrasana Emilienne. Le président de l’université de Mahajanga, le professeur titulaire Blanchard Randrianambinina, était le garant du projet. Dans son discours, il a exprimé sa volonté de poursuivre le partenariat avec l’université de La Réunion. « La pérennisation et le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche seront réciproques », a souligné le président de l’université de Mahajanga.