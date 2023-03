Renforcement de capacité

Des femmes maires de soixante-et-une communes sont en formation depuis hier, jusqu’à demain. Une formation organisée par l’Institut national de la décentralisation et du développement (INDDL), et qui se tient au Cénacle Amparibe. Cette formation abordera les aspects pratiques et les difficultés rencontrées par les communes dans la mise en œuvre de leurs compétences dans le domaine de la fiscalité locale, de la gestion administrative et la gestion de personnel, ainsi que le budget programme, selon le communiqué de presse de l’événement