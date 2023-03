NOUVELLES TECHNOLOGIES – Mariot Tsitoara sort un livre

Madagascar regorge de jeunes talents. Mariot Tsitoara, ingénieur informaticien, a écrit un livre sur les nouvelles technologies, avant ses 30 ans.

Mariot Tsitoara, le travailleur de l’ombre. Nous rencontrons cet ingénieur informaticien dans un restaurant à Faravohitra, un matin du mois de janvier. Nous dirions monsieur tout le monde. Il est de nature discret et humble. Et pourtant, il a accompli une prouesse. Il a sorti un livre en anglais, en 2019, alors qu’il était âgé à peine de 26 ans. Ce livre s’intitule « Beginning Git and GitHub: A Comprehensive Guide to Version Control, Project Management, and Teamwork for the New Developer ». Il s’agit d’un guide complet sur le fonctionnement de Git et GitHub, un site de partage de code, dans un environnement d’équipes professionnelles.

Il explique les bases du contrôle de version, la pratique consistant à suivre et à gérer les changements apportés au code d’un logiciel. « J’avais quelques difficultés, pendant mon insertion professionnelle. Les études sont généralement très académiques. Nous n’avions pas appris qu’il fallait travailler en équipe. J’ai eu besoin de temps d’adaptation. J’ai donc écrit ce livre pour aider les jeunes dans leur insertion professionnelle, pour aider les nouveaux développeurs, les développeurs qui n’ont jamais travaillé en équipe. », lance ce jeune auteur.

Son œuvre est une véritable réussite. Depuis sa publication, il en vend près de mille exemplaires par mois. L’Inde est la principale consommatrice « Je pensais que les Etats-Unis et le Royaume Unis allaient être mes principaux cibles. Mais c’est l’Inde qui a affiché le plus grand intérêt. L’industrie du livre et du tutoriel fonctionne bien dans ce pays. Certainement, car il regorge beaucoup d’ingénieurs informaticiens », scande cet ingénieur logiciel sénior qui travaille à Bordeaux, depuis quelques années. Ses lecteurs le citeront certainement, derrière leur réussite. Les messages de remerciement affluent.

Deuxième œuvre

Mais l’exploit personnel n’est pas ce qui intéresse cet informaticien. C’est plutôt le partage de connaissance et d’expérience qui le captive. Il en est déjà à sa deuxième œuvre. Ce deuxième livre ne sera plus aussi technique que le premier. Il se focalise plutôt sur le monde du travail proprement dit, les relations avec les clients. « Des choses qui ne sont pas enseignées à l’école », soupire-t-il. Outre l’écriture, il est mentor, il donne des cours en ligne. Mariot Tsitoara veut aider, car il prend conscience des difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes à avoir les informations nécessaires. Il dénonce la fracture numérique interrégionale. « J’ai étudié à Mahajanga, mais là-bas, nous n’avions eu d’option que l’anglais, comme la matière langue vivante au lycée, quand dans la capitale, les lycéens pouvaient apprendre l’Espagnol, l’Allemand. Nous n’avons connu que les cursus universitaires existant à Mahajanga, ce n’est que plus tard que nous avons appris les autres cursus possibles, dans les autres régions. C’est la raison pour laquelle j’essaie de vulgariser les informations sur les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). », indique-t-il. Dans tout ce partage de connaissance et d’expérience, il donne beaucoup, et acquiert beaucoup en même temps.