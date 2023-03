MANIFESTATION ESTUDIANTINE – Des élèves-ingénieurs arrêtés à Vontovorona

Affrontement musclé à Vontovorona. La manifestation des étudiants de l’Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo à Vontovorona dégénère. Elle s’est conclue par l’arrestation de deux étudiants, un jeune homme et une jeune femme, hier. Ils ont été arrêtés à l’intérieur du campus universitaire. « Ils sont accusés de vandalisme, de pillage, de coups et blessures volontaires. Les victimes ont porté plainte. », rapporte le commandant de la compagnie de Tana-ville. Ces deux personnes seront déférées au parquet, une fois l’enquête de la Gendarmerie terminée. Les victimes de ces manifestants ne sont autres que les voisins, les commerçants de Vontovorona. Ils ont détruit, brûlé et pillé leurs marchandises et leurs étalages. Ils ont détruit un véhicule. Ils ont blessé des commerçants et d’autres habitants de ce quartier, par des jets de pierre. Les bombes lacrymogènes ont retenti plusieurs fois. Les éléments des forces de l’ordre ont eu recours aux armes pour disperser les manifestants incontrôlables. Les revendications de paiement de cinq mois de bourses d’étude et de l’allocation d’équipement, des travaux de réhabilitation du bloc 15, consumés par les feux, au mois de janvier, de l’installation de disjoncteur par bloc, sont à l’origine de ces manifestations violentes. Les étudiants avancent qu’ils n’ont plus de ressources, suite au retard de paiement des bourses d’étude. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique affirme que le calendrier de paiement de bourses d’étude sera bientôt affiché. Les étudiants, eux, sont las d’attendre. Ils comptent poursuivre leurs manifestations jusqu’à la satisfaction de leurs revendications, surtout après l’arrestation de leurs camarades. Ils réclament leur libération. « La fille qui a été arrêtée n’avait pas l’intention de nuire. Par ailleurs, nous ne faisons que revendiquer nos droits. Tout ce que nous voulons, c’est que l’Etat satisfasse nos requêtes. », notent-ils. Après quelques heures de calme, des étudiants ont repris la manifestation, hier en fin d’après-midi. Ils prévoient de retourner dans la rue pour manifester, ce jour.