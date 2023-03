La Police nationale appelle au calme et à l’apaisement face aux rumeurs d’attaque dans quelques fokontany de Mahajanga, ces derniers temps. Des dispositifs de sécurité sont mis en place pour parer à toute éventualité d’attaque et de violences. Le Commissaire central, Fabio Tabaly, a exhorté à la mise en place des « andrimasom-pokonolona » dans les différents fokontany de Mahajanga mercredi lors de la grande assemblée avec les chefs des 26 fokontany. « Nous allons collaborer dans les poursuites et traques des malfaiteurs. Les patrouilles seront multipliées dans les quartiers et secteurs. Nous appelons au calme, car ce ne sont encore que rumeurs. L’utilisation des sifflets est conseillée. En cas de doute dans une situation inhabituelle ou d’autres renseignements, il faut prévenir la police secours et appeler les numéros verts », a déclaré le Commissaire de police. Les actes de cambriolages et de larcins ainsi que des vols à la tire ont beaucoup augmenté depuis le début de l’année. Les bandits opèrent la nuit, très tôt le matin vers 3h mais ils peuvent aussi frapper en plein jour. Même des plus jeunes, 14ans, qui font leur jogging de nuit en sont victimes.