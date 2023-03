FARAFANGANA – Une « mpiandry » tuée et ses enfants blessés

Un crime qui dépasse l’entendement. Une « mpiandry » de l’église luthérienne à Ambohitrevo-Tovona, du district de Farafangana, a été assassinée chez elle, samedi 18 mars, vers 21h30. Elle a été tuée par balle. Ses trois enfants ont assisté à la scène et à son dernier souffle. Ils ont ensuite été charcutés à l’arme blanche par la bande. Ils ont été évacués en état d’urgence absolue à l’hôpital de Farafangana pour être placés sous soins intensifs. L’acte sans nom a été le forfait d’environ sept individus impitoyables, comme le suppose l’entourage qui a pu relever des traces de pas. « Les criminels n’avaient apparemment pas l’intention de voler, car aucun objet n’a été emporté chez les victimes. Ils sont juste venus commettre la monstruosité et sont repartis. La défunte avait surtout des bœufs, mais ils sont toujours là », explique un pasteur joint par téléphone. Une histoire qui semble un peu absurde pourrait avoir un rapport avec le mobile du meurtre. « Récemment, un étudiant est décédé au village, on ne sait pas pourquoi. Certains ont accusé la mpiandry de l’avoir ensorcelé. Deux autres personnes ont eu une maladie étrange, toujours imputée à elle », raconte le voisinage.