ENTREPRENEURIAT – Les jeunes encouragés à parler d’économie sociale et solidaire

Le Startup Weekend Antananarivo Team (SWAT) vient de lancer un appel à candidature au startup Weekend, basé sur le thème économie sociale et solidaire, hier. Les participants devraient pitcher autour de ce thème à partir de leur idée respective. “ Chaque participant aura une minute pour pitcher sur son idée et expliquer son concept. Les participants vont eux-même voter après la présentation. Dans la seconde étape, des équipes seront constituées à partir des participants”, explique Livaniaina Razanajafy, responsable au niveau de l’institut International des Sciences Sociales ( I.I.S.S). Tous participants de toutes âges sont invités à participer. Ce programme se déroulera en trois jour à partir 24 mars dans les locaux de la Chambre du Commerce et d’industrie d’Antananarivo. Les entrepreneurs en herbe peuvent découvrir la vie de Startup. L’inscription est ouverte jusqu’au vendredi. Le temps d’un weekend, les équipes et les coachs se réuniront pour créer des business model innovants et convaincre les jurys de la viabilité du projet.