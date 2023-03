DOCUMENT DE VOYAGE – Ruée vers les demandes de passeport

De nombreuses personnes étaient présentes dès la première heure au service central du contrôle de l’immigration et de l’émigration. Les demandes reçues sont limitées à deux cents par jour.

Aussitôt la reprise de la délivrance du passeport annoncée par le ministère de la Sécurité publique, une longue file d’attente s’est formée devant le bureau du service central du contrôle l’immigration et de l’émigration à Anosy, hier. Certaines personnes sont venues très tôt le matin. « Je viens d’Antsiranana et j’attends mon passeport depuis le mois de janvier. J’étais là depuis 6h et j’espère le recevoir le plus tôt possible afin de compléter mes papiers», indique Soraya. Le renouvellement de passeport et la demande de nouveau passeport, qui ont été suspendus depuis près d’ un mois et demi, reprennent. De nouvelles organisations ont été mises en place. « Le service affecté à la délivrance du passeport va recommencer à fonctionner normalement à partir de ce jour ( ndlr : hier). Toutefois la capacité de la machine qui assure l’impression est limitée. Le nombre de dossiers à prendre dans une journée est de deux cents au maximum », a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison, lors d’une visite auprès du service central de contrôle de l’immigration et de l’émigration à Anosy. Les pièces à fournir pour la demande de passeport sont les mêmes, selon ses explications.

Précaution

« Les demandeurs doivent fournir les dossiers requis et ils doivent les compléter. Parmi les raisons de la nécessité de certaines pièces, assurer la sécurité des femmes et des mineures ressortissantes malgaches », renchérit le ministre. Le coût du passeport est de 190 000 ariary. La délivrance nécessite environ 72 heures. À entendre le ministre, la suspension de la délivrance de passeport est due à des problèmes techniques. « La délivrance du passeport électronique a eu des difficultés et le problème ne concerne pas seulement Madagascar mais aussi d’autres pays. Une chose est sûre, les fournisseurs ont promis de faire des efforts pour assurer la continuité de l’octroi de ce document », rassure le ministre. En moins de deux mois de suspension, la disposition de stock stratégique pour les cas urgents a été assurée, dont les cas d’évacuation sanitaire et pour les missionnaires.

Le ministre de la Sécurité publique invite les usagers de ce service public à être vigilants face aux cas d’escroquerie de personnes qui prétendent assurer la délivrance d’un passeport. « Trois personnes ont été arrêtées par la Police depuis hier. Il est important d’informer les usagers sur ces cas. On constate que de faux services sont également proposés sur les réseaux sociaux », conclut-il.