ANTSIRANANA – L’ abondance des poulpes se confirme

Après trois mois de fermeture des réserves pour laisser les poulpes grandir et se reproduire, les pêcheurs étaient réunis pour célébrer l’ouverture de la pêche. L’efficacité de ce mode de gestion durable des ressources se confirme.

Suivant la décision des parties prenantes lors de l’atelier à Ambolobozokely-Antsi­ranana-II , il a été convenu que le 22 mars est la date d’ouverture globale de la pêche au poulpe dans le

« corridor marin 7 baies » (CM7B), un site qui figure parmi les trois aires protégées du complexe Ramena, cogérées avec les communautés et les services techniques déconcentrés.

Cette fois , pour mettre en évidence l’importance de cette gestion de la pêche, la communauté a consacré cette date tant attendue comme journée officielle d’ouverture de la pêche.

De fait, un évènement s’est déroulé à Saramboa­tavo, fokontany Irodo, commune rurale d’ Anka­rongana, dans le district d’Antsiranana-II.

Tous les pêcheurs de ces sept baies et quelques voisins, les autorités locales, ainsi que partenaires techniques, ont été témoins des effets de la fermeture de la pêche qui a duré trois

mois. Des hommes et des femmes du littoral et environnants ainsi que leurs enfants ont pris part à cette plus grande pêche aux poulpes du corridor marin 7 baies de la région Diana.

Les poulpes sont en abondance après trois mois de fermeture des réserves communautaires de pêche du district d’Antsiranana-II.

Exceptionnelle

Selon les sources locales, la pêche a été exceptionnelle lors de cette première journée. En quelques heures, les pêcheurs aux poulpes ont obtenu 1 100 kilos lors de la première basse mer ou

« samonta » dans le dialecte local . Tandis que lors de la deuxième journée au village de Benetsy , ils ont atteint les trois tonnes. Jusqu’ici , le plus gros poulpe pêché était de 5 kilos.

En fait, les poulpes issus des réserves protégées ont été pêchés, comptés et pesés avant d’être distribués. Une occasion importante pour les communautés de pêcheurs pour savoir et comprendre les poids et les tailles ainsi que l’abondance. De cette façon, ils peuvent adapter la durée de fermeture de leurs réserves, comparer les stocks de cette année par rapport aux années précédentes et selon les résultats, ils peuvent décider comment ils vont gérer leurs récifs pour les mois et années à venir. « Le constat d’une nette amélioration de la pêche favorise l’adhésion des pêcheurs à la mise en place de l’aire marine protégée » a affirmé le directeur régional de la pêche et de l’ économie bleue Diana, Sylvie Raharimalala.