AMBOHIMANARINA – Cinq grossistes de stupéfiant démasqués

Deux femmes et trois hommes, grossistes de chanvre indien, ont été pincés en flagrant délit, à Ambohimanarina. Ce sont eux qui ravitaillent la capitale, selon la gendarmerie.

Fin de l’affaire. Une équipe de cinq grossistes de stupéfiant a été arrêtée dans le cadre d’une opération policière de flagrance, mercredi, à Ambohimiadana-Ambohimanarina, dans le sixième arrondissement. Elle est composée de deux femmes et trois hommes. Les fins limiers veulent même dire qu’ils sont les barons de la drogue douce. « Ce sont eux qui approvisionnent la capitale, d’après l’enquête sommaire », communique le service de l’information du secrétariat d’Etat chargé de la gendarmerie nationale (InfocomSeg).

D’autres arrestations interviendront sûrement car la section des recherches criminelles saisie de l’investigation affirme disposer de renseignements sur les revendeurs et complices du réseau distributeur. « Grâce à la confiance d’un civil en la gendarmerie, il n’avait pas la moindre hésitation à l’informer de la présence du groupe de dealers de cannabis à Ambohimanarina. La réalité des faits récités a pu être vérifiée sur place », souligne la même source.

Confisqués

Agissant sur mandat de perquisition, les gendarmes ont débarqué inopinément à la maison où se trouve une pile de sacs remplis de chanvre indien. Les principales cibles y ont été capturées et une vingtaine de sacs et de valises contenant les herbes confisqués. Les stupéfiants pèsent exactement deux-cents-un kilos. Tous les cinq ont été emmenés et mis en garde à vue dans les locaux de la section des recherches criminelles, à Fiadanana, pour pouvoir poursuivre l’enquête. N’ayant aucune excuse à présenter devant les preuves et faits qui leur sont reprochés, ils sont immédiatement passés aux aveux et ont répondu aux questions de l’équipe judiciaire sans broncher. « Les stupéfiants nuisent à la société et doivent être déracinés. 90% des actes de banditisme et viols enregistrés dans la capitale ont été perpétrés avec consommation des substances psychotropes…Celui-ci était un grand résultat des gendarmes. Les personnes impliquées seront transférées au parquet dès que tout sera prêt. Conscient des terribles conséquences des stupéfiants, le ministère public se mettra à la poursuite et sanction de ceux qui y ont trempé, nous en sommes sûrs », conclut l’InfocomSeg.