Université d’Antananarivo – Deux candidats en lice à la présidence

La course au rectorat de l’université d’Antananarivo est lancée. Deux candidats entrent en lice. Le professeur Mamy Raoul Raveloma­nana tente sa chance pour un deuxième mandat. Il a comme adversaire le professeur Rivoarison Randria­nasolo, professeur à la faculté des Sciences. L’un comme l’autre a des projets ambitieux, pour développer l’université d’Antana­narivo.

Ces candidats ont quinze jours pour séduire les enseignants-chercheurs et les membres du personnel administratif et technique de l’université d’Antananarivo. L’élection aura lieu le 7 avril, et la campagne électorale, ouverte depuis hier, se terminera le 6 avril à 16 heures.

Le renouvellement de mandats des membres du conseil d’administration, des directeurs des écoles doctorales, des membres du conseil d’établissement, des présidents du collège des enseignants, des chefs d’établissement et des responsables des mentions, aura lieu, également, le même jour. Le futur président de l’université aura trois ans pour réaliser ses projets.