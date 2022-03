Transport aérien – Le billet pour Antananarivo coûte cher

Que cela soit au départ de Paris ou de La Réunion, le tarif est cher pour de nombreux voyageurs de classe moyenne. Les Malgaches de la Réunion se révoltent et ont manifesté hier.

Alerte. Le billet Réunion-Antananarivo-Réunion coûte actuellement 700 euros. Des Malgaches habitant l’île sœur ont manifesté à Saint-Denis hier. Habillés tout en blanc et brandissant le drapeau malgache tout en fredonnant une chanson de leur pays d’origine, ils manifestent par rapport au prix du billet Réunion-Antananarivo-Réunion qui devient plus cher que le prix du billet Réunion-Paris-Réunion qui est de 680 euros « Aller à Madagascar coûte trop cher. En 2019, le billet aller-retour pour Antananarivo s’achetait encore à 250 euros et aujourd’hui il s’achète à pas moins de 700 euros », dénonce Serge Andriamanoelimanjaka, un Malgache travaillant à la Réunion sur la chaîne Réunion La 1re.

Une autre mère de famille originaire de la Grande île témoigne sur la chaîne qu’elle aurait voulu revoir sa famille à Madagascar qu’elle n’a pas vu depuis trois ans. « Je ne peux pas avec mon mari et mes trois enfants au vu des prix. Nous aurions voulu partir au mois de juillet mais déjà les prix sont exorbitants », explique-t-elle. Une autre représentante de la centaine de manifestants d’hier demande la réouverture des vols depuis La Réunion vers les autres provinces de la Grande ile, Antsiranana, Toliara et Nosy be entre autres. La compagnie Air Austral est autorisée par l’État malgache à n’effectuer que deux vols hebdomadaires vers Antananarivo pour le moment alors qu’auparavant, elle pouvait en effectuer seize par semaine en sillonnant tout le pays.

Enjeux

Le prix du vol actuel découle d’une offre limitée par rapport à une forte demande. Alors qu’un avion depuis La Réunion vers Antananarivo ne transporte que 132 passagers. Divers facteurs techniques et charges sont indiqués être pris en compte pour faire décoller un avion d’un point à un autre, l’offre limitée avec deux vols par semaine depuis La Réunion ne pourra pas satisfaire la forte demande. Depuis Paris, les sites comparateurs annoncent des prix moyens de 934 euros pour Antananarivo jusqu’à la fin de ce mois. Les prix peuvent s’envoler jusqu’à 3 700 euros au mois d’avril selon d’autres sites.

Si un passager veut se rendre dans un pays d’Afrique, faute d’autres compagnies aériennes desservant les lignes africaines depuis Madagascar pour le moment, il faut prendre un vol vers La Réunion ou vers Paris d’abord et le coût du billet revient très cher. Le ciel malgache est encore fermé aux compagnies Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, South Africa Airlines, Kenya Airways, Corsair, Air Mauritius alors que les frontières sont dites ouvertes depuis le 5 mars dernier. Il n’y a toujours pas de conditions de voyage annoncées pour ces compagnies aériennes.

Les compagnies françaises avec Air Madagascar occupent le terrain. « Il n’y aura plus de libre circulation des hommes et des marchandises si cela continue », déplore un opérateur touristique. « Les Malgaches moyens sont acculés face au coût exorbitant du transport aérien et ne peuvent revoir leurs familles ni effectuer les « adidy » (obligations sociales) envers leur pays. Et je ne parle pas de la catastrophe économique sur le tourisme », finit notre hôtelier restaurateur dans la région Atsimo Andrefana.