Soavinandriana – Un ancien détenu renvoyé en prison

Un taulard, 30 ans, a été présenté de nouveau au Parquet de Miarinarivo, hier. Il a été écroué et sera jugé demain. Il a fait irruption chez une famille et l’a menacée avec un couteau. C’est la troisième fois qu’il se retrouve en prison. En 2014, il avait été incarcéré pour vol avec effraction. Puis en 2017, il a été enfermé pour vol de cloche d’une église.

Cette fois, le fokonolona et la police l’ont pris sur le fait lorsqu’il est brusquement entré dans une maison, à Befaritra Soavinandriana, lundi vers 19h30. Il est monté à l’étage et tenait en respect avec son poignard la mère de famille et son fils. Il n’a pas touché aux deux autres enfants.

Le garçon a réussi à sauter par la fenêtre pendant qu’ils se sont déplacés vers l’autre chambre. Ses appels au secours ont alerté l’entourage et la police. Le chef fokontany a ordonné au suspect de se rendre. Il a été maîtrisé dès qu’il est descendu de l’escalier. Son arme a été récupérée. Il a nié le fait qu’il a menacé les locataires. Selon ses propos, le couteau appartient à un des buveurs qui se battaient contre lui dans un bar.

«J’étais ivre et voulais qu’on m’indique le bon chemin vers notre village. C’est ce que j’ai alors demandé à la famille. Je n’ai jamais menacé personne. D’ailleurs, j’étais resté dans la cour, mais l’enfant a crié au secours », raconte-t-il.