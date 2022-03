« Rallye moi(s) théâtre » – L’improvisation théâtrale fascine

Hier au Tranompokonolona Analakely, professionnels d’entreprises, journalistes, amateurs d’art de la scène se sont imprégnés des valeurs du théâtre contemporain.

Un exercice à la fois ludique, mais égale – ment apaisant, le tout en mariant à la fois créativité et improvisation de la part de tous ceux qui la pratique, l’improvisation théâtrale se présente comme une belle découverte. L’opportunité pour celui ou celle qui souhaite s’imprégner pleinement du monde du théâtre, mais surtout de l’univers de ses acteurs, tout en s’épanouissant sur le plan personnel également, le concept d’improvisation théâtrale fédère.

Fer de lance de ce théâtre contemporain à la fois fédérateur et propice au développement personnel de chacun, la Compagnie Miangaly Théâtre a amplement ravi tous ceux qui se sont joints à elle durant la journée d’hier au Tranompokonolona Anala­kely. Une pratique artistique exclusive et relativement récente dans la Grande île, l’improvisation théâtrale vise à développer de manière ludique la confiance en soi, la créativité, la spontanéité, la force de proposition ou encore l’intelligence collective chez ceux qui la pratiquent. Un concept qui met aussi bien à contribution le public, comme ceux qui sont conviés à improviser sur la scène. Fela Razafiarison, comédienne de théâtre et metteur en scène d’ajouter « L’improvi­sation théâtrale éveille aussi certaines compétences chez chacun, en plus de ce plaisir de jouer, de s’amuser, mais aussi ce plaisir de créer spontanément une histoire ».

Comédiens amateurs

Bien au-delà de son aspect artistique, le théâtre devient également un outil pouvant permettre à une personne lambda au sein d’une entreprise, d’un jeune élève ou d’un journaliste de prendre conscience de son environnement, de l’espace dans lequel il se trouve, mais aussi de ses émotions, ainsi que sa manière de s’exprimer en public. Face aux professionnels de la Compagnie Miangaly Théâtre, les improvisateurs s’imprègnent d’une manière divertissante des rouages de cet art vivant qu’est le théâtre. Par le biais d’une série d’exercices et de pratiques qui mettent à contribution leur imaginaire, comme leur humour, mais surtout un talent caché de comédien en chacun d’eux, les improvisateurs deviennent des comédiens amateurs qui interagissent entre eux pour donner vie à diverses histoires.