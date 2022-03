Météorologie – Les impacts du changement climatique ressentis

Madagascar subit les conséquences du changement climatique. La direction générale de la météorologie affirme la hausse du mercure, l’intensification des précipitations et l’augmentation des cyclones tropicaux dans notre région. « Les températures augmentent. Cette hausse des températures est ressentie au niveau de toutes les régions », indique Nirivololona Raholijao, directeur général de la météorologie. C’était à l’hôtel Carlton à Anosy, hier, lors de la célébration de la journée mondiale de la météorologie qui a été l’occasion de présenter le nouveau si te web www.meteomadagascar.mg et la nouvelle application mobile de Météo Madagas­car.

Au rythme actuel et si « des mesures sérieuses ne sont pas prises, le seuil de 1,5°C sera franchi en 2030 », prévient Zo Andrianina Patrick Rakotomavo, chef service des Recherches hydrométéorologiques. Il a évoqué le cas du Sud de Madagascar, qui subit une vague de chaleur fréquente, ces derniers temps. Ou encore les déluges qui s’abattaient au début de cette année et qui ont fait de nombreuses victimes et provoqué plusieurs dégâts.