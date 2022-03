Madagascar-Algérie – Une coopération à renforcer et à diversifier

Redynamisation et diversification. Tels sont les mots d’ordre de la coopération bilatérale entre Madagascar et l’Algérie dorénavant. Des mots d’ordre convenus entre Andry Rajoelina, président de la République, et Malek Djaoud, ambassadeur algérien, lors de la remise des lettres de créances de ce dernier, au palais d’État d’Iavoloha, hier.

Selon le communiqué de presse de la présidence de la République, cette diversification des relations bilatérales entre la Grande île et l’Algérie devrait comprendre «l’acquisition de compétences et de technologies liées au secteur des infrastructures [comme les routes et les logements sociaux], la pêche ainsi que les hydrocarbures». La missive ajoute que «le chef de l’État malgache a, pour sa part, émis le souhait de renforcer et de redynamiser la coopération commerciale entre les deux pays».

À l’issue de son entrevue avec le locataire d’Iavoloha, l’ambassadeur Djaoud a rappelé les liens historiques qui lient son pays et Madagascar. L’Algérie a, en effet, été la terre d’exil de Ranavalona III, la dernière reine du Royaume de Madagascar, après la conquête de la Grande île par les Français. Le lieu où a été inhumée la souveraine reste, jusqu’alors une propriété malgache. «Le Président m’a accordé la qualité de nos relations bilatérales et nous avons convenu de la nécessité de leur donner une nouvelle impulsion et de l’intérêt d’asseoir une coopération diversifiée au bénéfice des deux pays et des deux peuples», déclare-t-il.