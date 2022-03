Galéjades grand-pagnolesques

«Le temps des secrets», d’après le chef-d’oeuvre de Marcel Pagnol, sortait en France, ce mercredi 23 mars 2022. Comme les réalisateurs qui ne se lassent pas de revisiter Marcel Pagnol, nous autres, qui avons pourtant lu tous ses livres, ne demandons qu’à retrouver les mots, les répliques, les situations. Ces paragraphes archi-connus mais toujours neufs ménagent chaque fois d’émouvantes retrouvailles. Et sans doute simplement parce que l’enfant devenu sexagénaire chante «une petite chanson de piété filiale» qui ne peut laisser indifférente la part qui reste d’humanité, même chez les plus blasés.

«Ceci se passait vers 1905, écrivit Marcel Pagnol, et selon mes calculs de cette époque, la famille avait soixante-treize ans: deux pour la petite sœur, six pour mon frère Paul, neuf pour moi, vingt-six pour ma mère et trente pour mon père». Ainsi s’ouvrait la trilogie des «Souvenirs d’enfance» (La gloire de mon père, novembre 1957; Le château de ma mère, avril 1958; Le temps des secrets, juin 1960).

À titre posthume, paraîtra en 1977 «Le temps des amours», mais ce dernier récit n’avait plus la touche strictement provençale, de cette Provence que l’éditeur des «contes de ma Provence» (Yvan Audouard, 1986) présente ainsi: «Dans les villages de Provence, il y a toujours quelqu’un qui se souvient de tout. Il ne se rappelle pas les dates, il lui arrive de confondre les siècles. Mais, il n’a oublié ni le parfum des heures, ni la couleur des jours, ni le son des voix. La Provence est un discours qui traverse les siècles comme un fleuve et réinvente sans arrêt le présent et le passé».

Présentée aussi sympathiquement, l’invraisemblance grand-pagnolesque est amnistiée d’office. Je peux donc rappeler que dans «L’ambassadeur Pagnol», une Chronique du 6 mai 1997, j’avais dressé un inventaire des allusions taquines de Marcel Pagnol à Madagascar, sans doute influencé par les échos des voyages que fit Ranavalona III, exilée à Alger de 1897 à 1917, mais qui put se rendre en France en transitant par Marseille.

Plutôt que d’en blâmer l’auteur qui me fit découvrir le mot «galéjade», je préfère dire que Marcel Pagnol nous présente une lettre de créance dans ses livres. «Dans «Merlusse», le père de l’élève Catusse est officier de gendarmerie à Madagascar. Le griveleur de chez «Cigalon» prend un petit curieux pour un Malgache. Grâce à «La gloire de mon père», le brocanteur des Quatre-Chemins gratifie Marcel Pagnol d’un ancien collier de la «reine Ranavalo». En classe de sixième, Pagnol avait comme maître d’étude, M. Payre, ancien général des hussards gravement blessé pendant la conquête de Madagascar («Le temps des secrets»). Enfin, on a donné à Ménétrier, le prête-nom de «Topaze», une très belle chaîne de montagne du côté de Tananarive et il y est allé pour la vendre aux gens qui l’habitent».

Cet inventaire avait cependant oublié l’Acte Premier, Scène 1 de la célèbre trilogie «Marius-Fanny-César» qui se déroule au bar du «Vieux-Port» à Marseille. À Marius, pour lequel les vrais bateaux sont «ceux qui prennent le port en long au lieu de le prendre en travers », Escartefigue répondit doucement «Oui, ils vont loin. Et d’autres fois, ils vont profond». Mais, excédé par la litanie des escales exotiques, Aden, Bombay, Rangoun, Padang, Madras, Colombo, Macassar, Escartefigue, le «capitaine de bouée, commodore de moleskine, amiral de banquettes de café» finit par crier: «Je suis fier d’être marin et capitaine, maître à bord après Dieu. Mais Madagascar, tu ne peux pas te figurer à quel point je m’en fous!».

Post-scriptum: À celui qui sut me faire aimer sa Provence sans que j’y mette jamais les pieds, j’ai déjà consacré de précédentes Chroniques: «Pagnol éternel», 9 juillet 2013; «C’était dans Pagnol!», 6 mai 2014; «Goût de Provence», 25 mars 2019.