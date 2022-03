Élections Université de Toliara – La candidature du gouverneur rejetée

Le comité électoral de l’université de Toliara rejette la candidature du Dr Edally Tovondrainy Ranoelson, actuel gouverneur de la région Atsimo Andrefana. «Motif: le grade de maître de conférences est de moins de trois ans… pour le candidat Edally T. Ranoelson» a souligné Francis Veriza, président du comité électoral, à l’annonce de la liste des candidats officiels pour la présidence de l’université de Toliara mardi. Cinq candidats sur les six au départ sont ainsi autorisés à se présenter aux élections.

Il s’agit du professeur Ruphin Fatiany, doyen de la faculté des sciences, docteur Heriarivelo Risite, enseignant chercheur au département des sciences, docteur Colin Armand Ratsirisija, enseignant chercheur au département des sciences également, Andriamanantena Razafiharison, actuel président de l’université de Toliara et l’unique candidate femme, le professeur Rojo Fienena Félicitée, ancienne ministre de l’enseignement supérieur.

Le gouverneur a pourtant expliqué lors de sa remise de candidature qu’il porte le titre de docteur depuis quatre ans et près de six années passées au département Droit de l’université de Toliara. « Le comité de soutien de ma candidature et moi-même respectons la décision du comité électoral de l’université de Toliara. Nous avons décidé de soutenir le candidat Heriarivelo Risite. Ceci, dans l’objectif de faire avancer l’université de Toliara », a-t-il expliqué à la presse avec une vingtaine d’adhérents à sa vision, en renfort.

La campagne électorale s’annonce rude pour les dix prochains jours. La présidence de l’université est une place en…or très convoitée.