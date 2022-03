Ambohitrimanjaka – Un camion écrase une sexagénaire dans un pont étroit

Tombée nez-à-nez avec un camion lancé à vive allure dans un point étroit, une vieille femme s’est retrouvée écrasée. Les rambardes vandalisées sur les bords n’ont donné aucune chance à la victime d’éviter le poids lourd.

Emoi à Ampangabe Ambohitrimanjaka. Hier, tôt le matin, un femme âgée d’une soixantaine d’années est morte écrasée par un poids lourd. La tête de la victime est passée sous l’une des roues du camion.

Ce drame s’est produit sur un pont rétréci ne mesurant pas plus de trois mètres de largeur et ne pouvant être emprunté que par un seul véhicule à la fois. Le camion impliqué dans ce drame effectue des transports de briques. Très souvent, il prend le pont et emprunte les routes débouchant dans les champs de briques pour faire des chargements.

Selon des témoignages, la vieille femme était déjà engagée dans le pont lorsque le camion a surgi à toute vitesse. Lancé à vive allure dans le passage étranglé, le chauffeur du camion n’a pas réussi à s’arrêter à temps. De son côté, la piétonne, piégée dans le point étroit, n’avait nulle part où se mettre à l’abri. Happée par le camion, elle est tombée à terre avant que le camion ne lui roule dessus.

Traversées risquées

Le pont théâtre de cet accident ayant suscité l’émoi est dépourvu de rambardes. Les garde – fous métalliques qui bordaient les deux côtés ont fait l’objet de vandalisme depuis des années et n’ont pas été remplacés. L’étroitesse de la structure rend la situation encore plus dangereuse pour les passants. En effet, il est plus que risqué de le traverser lorsqu’un véhicule est engagé. Faute de rambardes, quiconque se hasardant à y passer tombe à coup sûr dans le vide. Afin d’éviter un pareil accident que celui survenu hier, les piétons ont pris l’habitude de céder le passage aux automobilistes et de n’emprunter le pont que lorsque le voie est libre. Malgré cette prise de conscience par le fokonolona, l’accident meurtrier d’hier es t survenu lorsque le chauffeur du camion a tenté un forcing, condamnant la vieille femme dans un piège mortel.

Ce n’est pas la première fois qu’un accident mortel survient sur ce pont vieux de plusieurs années. Des piétons et des véhicules y étaient déjà tombés dans le vide en effectuant des chutes libres. Des personnes y ont trouvé la mort et d’autres s’en sont sorties avec des séquelles.

Les usagers tirent la sonnette d’alarme devant le danger qui les guettent à chaque traversée. Du point de vue de son intégrité structurelle, le pont est néanmoins encore solide. La gendarmerie est saisie de l’affaire. Le conducteur du poids lourd a été placé en garde-à-vue.