Paiement des bourses – Une nouvelle organisation adoptée

Face aux rassemblements et bousculades liés à la distribution des bourses aux étudiants de deux facultés, de nouvelles dispositions ont été prises.

Les deux ministères de tutelle, tels que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère chargé des Postes tentent de rectifier le tir. Ce lundi, près de cinq mille cents étudiants ont pu percevoir leurs bourses. Après le désordre du lundi où des bousculades ont eu lieu au niveau du gymnase de l’université d’Antananarivo.

Dans un communiqué de presse lancé hier, l’université d’Antanana­rivo explique: « Au stade de paiement des bourses, l’université d’Antananarivo tient à apporter la précision ci-après. En attendant la distribution des cartes électroniques des étudiants, l’université d’Antana­narivo, en tant que bénéficiaire du projet, a mis à la disposition de la Paositra Malagasy, entité chargée du paiement, toutes les infrastructures logistiques dont elle a besoin à cet effet », a-t-on lu dans le communiqué.

L’université explique que celle-ci exécute les instructions relatives au projet émanant de la coordination. Un nouveau planning vient d’être dévoilé pour améliorer la distribution des bourses. Ainsi dans le cadre de ce planning établi par le PRODIGY et le ministère de l’Enseigne­ment supérieur et de la recherche scientifique, le paiement des bourses a commencé à partir d’hier, pour les étudiants du niveau M2, M1, de la faculté d’Économie, gestion et Sociologie, pour les étudiants du niveau L3 filière Economie et L2 pour la filière gestion.

La matinée d’hier a été aménagée pour les étudiants de la faculté du niveau L3 dans les départements gestion et Sociologie et niveau L2 pour les départements Écono­- mie et Sociologie. Les retardataires et ceux qui n’ont pas été payés lundi ont pu recevoir leurs bourses hier au niveau de la Bibliothèque universitaire. Il s’agit de mille sept cents étudiants.

« Bulk SMS »

À partir de ce jour jusqu’à samedi, les étudiants de la faculté de médecine, de l’École Normale Supérieure ou ENS, de l’École Polytechni­que de Vontovorona, ainsi que la faculté des sciences et les retardataires pourront en bénéficier.

Le paiement va se dérouler dans trois endroits, dont le gymnase, la cathédrale de l’université et enfin la bibliothèque universitaire et l’amphithéâtre de l’ESPA Vontovorona. Ce qui a été soulevé par le ministère de tutelle, c’est l’insuffisance de sites de paiement ,ce qui a par ailleurs entraîné des bousculades et des attentes interminables pour les étudiants concernés.

Quatre sites ont été ouverts par rapport à cette situation. L’amphithéâtre, la cathédrale de la faculté Économie-gestion-Sociologie, ainsi que la bibliothèque universitaire ont accueilli les boursiers depuis hier. Dans cette lancée, une autre organisation a été mise en place par le ministère de l’Enseigne­ment supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que le ministère chargé des Postes.

Ceci afin d’éviter les rassemblements dans les sites de paiement. Il s’agit entre autres de « Bulk SMS ». Le message permet de notifier l’étudiant pour son paiement de bourses. Selon les explications, le sms sera envoyé par la Paositra Malagasy une journée avant la distribution.