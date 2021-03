Gouvernement – Le remaniement obéit à des paramètres précis

Le remaniement du gouvernement de Christian Ntsay est dans les conversations depuis un moment. Est-ce qu’un changement du gouvernement est nécessaire dans cette crise sanitaire ? Analyse.

Les rumeurs sur l’éventualité d’un remaniement, voire d’un changement de gouvernement continue de circuler dans les coulisses politiques et d’animer les discussions dans les chaumières. Le contexte actuel ne semble pas, dans l’immédiat, propice à ce remaniement, aux yeux des entités politiques proches du pouvoir, mais, avec la nouvelle crise de la Covid-19 et le début d’une velléité de mobilisation du côté de l’opposition, très fort celui qui pourra prédire l’avenir proche.

« Un gouvernement représente une politique et, dans le même temps, il représente un peuple. À partir du moment où le peuple ne s’identifie plus à un gouvernement, un remaniement ou un changement de gouvernement doit avoir lieu », c’est la lecture d’un enseignant en Science politique. Titulaire d’un DESS Troisiè­me Cycle en Droit public et Science politique, Elysée Ratsimanify, fait partie de ceux qui estiment que le contexte global actuel est propice pour lancer le débat sur l’opportunité ou non d’un remaniement du gouvernement.

Le débat devrait avoir lieu, en tout cas, que ce soit dans le camp de l’opposition ou dans celui de la coalition gouvernementale. L’opportu­nité du remaniement est, en effet, dictée par un certain nombre de paramètres. « Quand on veut insuffler une nouvelle manière de gouverner, face à une situation donnée, le remaniement peut être opportun », explique Ratsimanify. « On peut considérer éventuellement l’apparition de la nouvelle variante du coronavirus comme étant une situation qui nécessite une nouvelle approche de gouvernance », poursuit-il, avant de préciser : « la situation vécue actuellement peut être considérée comme un argument valable de changement pour ceux qui sont persuadés que le gouvernement en place a fait son temps ». Dans ce cas, l’opportunité d’un remaniement doit être débattue dans le camp présidentiel.

Un nouveau souffle

Sans doute, le débat est incontournable. Si le président de la République n’a toutefois pas abordé le sujet durant sa récente intervention médiatique, c’est qu’un remaniement ne figure point dans son agenda, du moins à très court terme. Si un certain nombre d’observateurs, en constatant la situation socioéconomique et face à la crise sanitaire, pensent qu’un « nouveau souffle », qui doit être incarné par une nouvelle équipe gouvernementale, est nécessaire, ce n’est a priori pas l’avis du chef de l’État qui, jusqu’à preuve du contraire, est plutôt enclin à garder la même équipe.

Du côté de l’opposition également, la question d’un remaniement ne semble pas préoccuper. Les revendications sont, pour le moment, tout autre.

Si, généralement, en Afrique, un gouvernement d’ouverture peut être un gage de stabilité politique, les dirigeants et les opposants actuels ne jugent pas encore cette approche opportune. D’un point de vue technique, un éventuel rema­niement doit être ainsi basé sur une analyse des résultats de l’actuelle équipe gouvernementale, et sur la base de l’attente de la population. Mais non sur la base de divergences politiques. Et cela se reflète dans les réactions des autorités par rapport au début de la mobilisation dans le camp de l’opposition. Des réactions jugées, parfois, « disproportionnées » par les sympathisants de l’opposition.

À chaque crise politique dans le pays, la « cogestion » et la mise en place d’un gouvernement d’union nationale ont constitué l’unique issue, avant de pouvoir départager les belligérants politiques par les urnes. C’est la formule qui marche, inspirée de la gestion des crises sur le continent africain. Pour le moment, on n’est cependant pas arrivé à un stade où cette approche est nécessaire. Mais l’opportunité d’un changement de gouvernement doit être plutôt dictée par l’obligation de résultat. Car le résultat détermine la qualité de la relation entre un peuple et ses dirigeants. Un résultat insatisfaisant ne peut que déboucher sur une « rupture » entre la population et un gouvernement. « Et quand il y a rupture entre un peuple et ses dirigeants, incarnés notamment par un gouvernement, un remaniement est incontournable », conclut Elysée Ratsimanify. Ou, du moins, la question mérite d’être débattue…