Football – CAN 2021 : L’espoir de tout un peuple

Jour de match pour Madagascar, qui affronte l’Éthiopie, ce mercredi après-midi à Bahir Dar. Une victoire permettra aux Barea de décrocher leur qualification.

Tous les voyants sont au vert. L’ef­fectif est désor­mais au grand complet. Carolus Andriama­hitsinoro et Sylvio Ouassiero sont bien arrivés en Éthiopie, hier matin.

« On pense qu’on a une équipe complète malgré les absents. Je suis pleinement satisfait des joueurs disponibles », s’est exclamé Nicolas Dupuis, hier en conférence de presse d’avant match. Le technicien français aura l’embarras du choix. De sorte à composer un onze compétitif, tout en assurant une bonne profondeur du banc.

« On veut créer l’exploit et donner du plaisir au peuple », a-t-il poursuivi. Effecti­vement, une deuxième qualification consécutive pour la CAN serait une sacrée performance. Pour ce faire, il faudra battre l’Éthiopie, ce mercredi après-midi à Bahir Dar. Trois points séparent la Grande île de la phase finale.

On se souvient de l’euphorie du mardi 16 octobre 2018, à l’issue de la victoire sur la Guinée-Équatoriale au complexe de Vontovorona. On se souvient des nuits de liesse en juin et juillet 2019, durant l’épopée historique en Égypte. Le peuple malga­che s’attend à revivre ce genre de moment et croit fermement en un succès face à l’Éthiopie. D’autant plus qu’on parle d’un adversaire défait par la Grande île lors de leur précédente confrontation (ndlr : 1-0 à Maha­masina en novembre 2019).

Agressivité

Hier, les Barea ont justement visualisé ce succès. Ils ont tâté la pelouse du Bahir Dar Stadium, où se jouera la rencontre de ce mercredi. Ils y ont pris quelques repères.

À l’hôtel Jacaranda, Nicolas Dupuis a aussi organisé une séance de visionnage des précédentes apparitions des Antilopes. Et ce, afin de déceler les points faibles à exploiter, face à cette formation éthiopienne invaincue à domicile dans ces éliminatoires.

Alors comment faire pour battre l’Éthiopie ? Le technicien français a sa petite idée. Il est tout de même resté discret, par rapport à la stratégie qu’il prévoit d’adopter. Il a juste soufflé que son équipe allait « jouer d’une façon différente par rapport à l’accoutumée ». Il a également appuyé sur l’importance de « l’agressivité sur le porteur du ballon ». Pour le reste, il garde le secret absolu. Point de détail supplémentaire sur son idée de jeu. Point de schéma tactique possible.

Mais une chose est sûre par contre. Peu importe la formation utilisée et le onze aligné, l’objectif sera de s’adapter, de contrecarrer les plans adverses, sans pour autant jouer totalement contre-nature.