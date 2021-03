Contrôles des frontières – La Brigade canine des douanes en ordre de bataille

D’ éventuelles failles à combler. Et peut-être le chaînon manquant dans la répression des fraudes en tous genres et actes criminels transfrontaliers. Grâce à l’aide de la coopération japonaise et l’Organisation internationale des migrations, OIM, l’Administration douanière malgache vient de se doter de sa brigade canine composée de six molosses de races pures, bien entrainés pour détecter les moindres infractions dans les bagages des passagers.

Même bien enfouis quelque part. Clebs à l’odorat naturel assez développé et aux flairs d’une finesse incomparable, ils vont aider les agents des douanes à débusquer les infractions même les plus élaborées. Dans le passé, ils ont été des collaborateurs efficaces et dévoués de la gendarmerie et de la police. Mais avec la sophistication des manœuvres délictueuses de contrebande, les douaniers du monde entier ont eu recours à leurs précieux services.

Ceux de Madagascar ne sont pas en reste. Et possèdent désormais une arme redoutable pour mener à bien leurs délicates missions de sécurisation du territoire national. Il s’agit ainsi d’un des divers projets ayant pour objectif de moderniser l’Administration douanière, traînant souvent une image désuète. Elle se veut être innovante, redevable et partenaire dans le décollage économique du pays.

Cette entité cynophile va bientôt être déployée aux ports et aéroports du pays. De quoi dissuader les candidats aux trafics des richesses naturelles du pays et les mules des drogues dures. Avis aux amateurs.