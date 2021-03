Bilan coronavirus – Six nouveaux décès liés à la Covid-19

Le décès liés au coronavirus augmente de jour en jour, selon le bilan du 22 mars sur la chaîne nationale TVM. Six personnes ont succombé au coronavirus le lundi, dont l’un dans la région Analamanga, deux dans la région Atsinanana, un dans la région Diana, un dans la région Boeny, et un dans la région Vakinanka­ratra.

Les six décès enregistrés ramènent le nombre de personnes mortes de cette maladie à trois cent soixante et un de mars 2020 au 22 mars 2021. La positivité a connu une baisse. Sur les cinq cent quatre-vingt-dix-sept tests effectués, soixante-six nouveaux cas ont été détectés ce lundi, dont cinquantedeux à Analamanga, deux dans la région Alaotra Mangoro, cinq dans la région Boeny, un dans la région Itasy, deux dans la Diana et deux dans la région Atsina­nana.

Près de mille cent quatre-vingt patients sont en traitement et cent quarante huit sont dans une forme grave. Néanmoins soixante six cas de guérisons ont été annoncés. Au niveau des centres comme celui du village Voara Andohata­penaka, les personnes venues pour se faire tester affluent. Le personnel du village Voara a été multiplié afin d’accélérer le processus de prélèvement pour les malades suspectés de coronavirus.