Antsiranana – Des navires de guerre indiens se bousculent

En l’espace de dix jours, deux frégates de la marine indienne ont honoré de leur présence le port d’Antsira­nana. Le premier navire, il s’agit de l’INS Jalashwa qui y était de passage le 13 mars dernier pour débarquer une équipe de formation de la marine indienne ayant pour mission de renforcer les capacités des fusiliers marins et les forces spéciales malgaches pendant deux semaines. Ce bateau de guerre a transporté à son bord 1 000 tonnes métriques de riz et 100 000 comprimés de HCQ pour aider Madagascar à faire face à la situation de sécheresse dans le sud. Hier, Jalashwa a fait relâche au port d’Ehoala-Taolagnaro pour livrer ces dons.

Ainsi, l’aide humanitaire a été remise hier au Premier ministre Christian Ntsay par l’ambassadeur de l’Inde Shri Abhay Kumar lors d’une cérémonie officielle qui s‘est tenue au port d’Ehoala. L’occasion a permis au chef du gouvernemen t de réi té re r que le régime actuel a lancé un défi pour faire face à la situation dans le sud et ces dons sont arrivés à point nommé.

« Je suis heureux d’accueillir ce don accordé par le gouvernement indien. J’apprécie vraiment les excellentes relations entre l’Inde et Madagascar sous la direction de l’ambassadeur de l’Inde dans la Grande Ile. Je remercie la marine indienne à travers le capitaine et son équipe pour la logistique et cela démontre l’amitié et la fraternité entre nos deux peuples » a-t-il affirmé.

Passage exercice

À cette occasion, l’Ambassadeur de l’Inde a tenu à souligner que c’est la première fois dans l’histoire que deux navires de la marine indienne font escale en même temps à Madagas­car, INS Jalashwa à Taolagnaro et INS Shardul à Antsiranana. Au sud, le gouvernement indien a apporté de l’aide humanitaire et tandis qu’au nord ,il a une équipe mobile de formation qui partage ses expériences à la Marine malgache.

«Ce qui rend la relation Inde-Madagascar spéciale, c’est la volonté de s’entraider lorsque nous avons besoin les uns des autres. L’Inde et Madagascar se soutiennent mutuellement. Qu’il s’agisse d’inondations ou de sécheresse, l’Inde est aux côtés de Madagascar. Nous ne sommes pas seulement proches géographiquement, mais aussi géologiquement et culturellement » a-t-il déclaré tout en annonçant qu’il existe une forte communauté d’origine indienne à Taolagnaro, originaire du Gujarat.

Tandis que le deuxième, c’est l’INS Shardul qui a jeté son ancre au quai d’Antsira­- nana depuis dimanche dernier pour le déploiement à l’étranger de l’escadron d’entraînement. Au cours de son escale, le communiqué de l’ambassade de l’Inde indi­que qu’il effectuera mercredi prochain (ce jour) un PASSEX ou « passage exercice » et une patrouille conjointe dans les eaux malgaches avec la Marine Nationale malagasy. Cette dernière mobilisera les patrouilleurs Trozona et Malaky ainsi que cinquante éléments pour participer à cet exercice.

La visite de ce navire dans les mers malgaches souligne encore le renforcement des liens de défense entre l’Inde et Madagascar en tant que co-partenaires dans la région de l’océan indien. L’année dernière, l’INS Shardul avait fait une escale au port d’Antsiranana le 10 mars 2020 avec à son bord du matériel de secours comprenant 600 tonnes de riz destinés aux victimes des inondations.