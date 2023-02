TENNIS-CIRCUIT ITF CAT U14- Mahery Raoily et Reda El Aouni battus en finale

En préparation du cham-pionnat d’Afrique U14 qui se jouera au Togo du 16 au 21 mars, Mahery Raoily participe à deux circuits juniors qui se jouent actuellement en Égypte. Un beau parcours. Du 18 au 21 février, le jeune Malgache Mahery Raoily a pris part au tournoi du circuit africain U14, étape 1 qui s’est joué en Égypte. En match de double, la paire formée par le jeune malgache et son ami marocain Reda El Aouni sont parvenus à se hisser jusqu’en finale du double avant de s’incliner en deux manches 2/6 3/6 devant la paire marocaine formée par Komat Ghali et Slaheddine Ghali. Le jeune malgache avec son ami marocain ont tout tenté mais les deux adversaires en face sont très solides et n’ont commis pas trop de fautes directes par rapport à leurs vis-à-vis. Dès l’entame du premier set, le double formé par Komat Ghali et Slaheddine Ghali a étouffé d’entrée Mahery Raoily et son ami. Ces derniers ont commis trop de fautes qui ne laissent les deux adversaires en face que d’en profiter. Le premier set a été bouclé à une vitesse-éclair. Au second set, la paire formée par le Malgache Mahery Raoily et son ami marocain Reda El Aouni n’a pas fait le poids devant les deux Marocains. Mahery et Reda El Aouni sont parvenus à égaliser à un jeu partout. Leur calvaire a débuté à partir de leur mise en jeu car leurs adversaires ont réussi à faire un break avant de le confirmer (1/3). La suite n’est que du supplice pour Mahery et Reda qui n’ont pu rien faire. Les points s’enchainent pour les adversaires en face et le set a été bouclé par 3/6 en défaveur du jeune malgache et son ami marocain. Malgré la défaite en finale, Mahery Raoily et son ami de double Reda El Aouni ont réussi à s’immiscer dans le rang d’un grand gagnant car « le niveau a été très relevé avec la présence de tous les pays maghrébins qui ont les joueurs les plus en vue du moment », a confié Dina Razafimahatratra, coach de l’équipe nationale malgache au dernier championnat d’Afrique U18. Au premier tour, la paire formée par le jeune malgache et son ami marocain Reda El Aouni a écarté sur sa route les deux Égyptiens Khattab Asser Raed et Youssif Ahmed Mohamed en 2 sets 6/3 6/3. En quarts de finale, le double formé par Mahery Raoily et Reda El Aouni a battu les Tunisiens Ben Romdham Salim et Nsairi Skander en 3 manches 4/6 7/6 10/6. Le match de demi-finale contre les deux Egyptiens Edward Johnathan et Hamdy Yassin a été très disputé et a tenu le public en haleine. Encouragés par son public, les deux Egyptiens ont failli passer. Sans paniquer et savoir contenir leurs émotions, le Malgache Mahery Raoily et son ami marocain Reda El Aouni se sont imposés en 2 sets 6/4 7/5. La deuxième étape de ce circuit a déjà démarré hier et Mahery Raoily essaiera de faire un bon résultat que ce soit en simple ou que ce soit en double. À suivre.