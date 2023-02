SÉNAT – Une volonté commune de briller dans l’océan Indien

La visite officielle de la délégation du Sénat de Madagascar à La Réunion s’est achevée, avant-hier 22 février, par une rencontre au sommet entre la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello et le président Herimanana Razafimahefa. L’objet de cette rencontre était particulièrement de jeter les jalons d’une coopération solide, structurée et pérenne entre la Région Réunion et le Sénat de Madagascar; le but étant de ranimer les liens forts, historiques et fraternels entre les deux îles et leur population respective. Les deux parties s’activeront ainsi à tisser et consolider chaque secteur prioritaire de coopération entre les deux îles, unies par la volonté commune de briller dans l’Océan Indien. Les domaines prioritaires soulevés qui seront approfondis dans un cadre de co-développement sont particulièrement ceux de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’industrie, de l’éducation, du tourisme, de la culture (à travers la Francophonie), de la jeunesse, de l’environnement et de l’énergie renouvelable. Cette rencontre fructueuse s’est avérée d’une grande importance étant donné que l’année 2023 marquera le 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion dont, selon Huguette Bello, les ancêtres sont majoritairement des Malagasy.