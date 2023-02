RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le COSFA remet son titre en jeu

« Nouvelle saison, nouvel objectif et nouvelle attitude. Nous nous fixons comme objectif de gagner le titre de cham-pion de Madagascar XXL Energy Top 20 », a confié Rija Randrianarison, coach de COSFA quatre jours avant l’ouverture du championnat de Madagascar de rugby de 2023. Le championnat de Madagascar de rugby à XV élite fédérale 1, appelé aussi XXL Energy Top 20, entamera sa première journée ce dimanche au stade Maki d’Andohatapenaka. Quatre matches sont au programme, avec l’entrée en lice du cham­pion en titre, le COSFA, Club omnisport des forces armées. Les militaires, tête de la Poule C, ouvriront le bal à 9 heures contre les rugbymen de JST Ambondrona. En attendant la décision des homologateurs du match de la super coupe de dimanche dernier opposant COSFA à FTM, les militaires sont sereins et attendent la rencontre du dimanche sereinement. « Nous monterons sur le terrain sans peur et nous sommes prêts à défendre notre titre acquis l’année dernière. En attendant le match de dimanche, nous avons rendez-vous avec les dirigeants de Malagasy Rugby demain (ce jour dans l’après-midi) et nous verrons la suite. Pour le moment, tous nos joueurs sont censés jouer, ils sont tous en forme et nous avons hâte d’y être », a expliqué Rija Randrianarison, coach de COSFA.

Faire taire les critiques

Les militaires sont conscients qu’ils sont attendus au tournant. « Le public du stade Maki d’Andohatapenaka vont chambrer les militaires ce dimanche. Cela ne nous perturbera pas car nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-même, pour faire taire les critiques», a confié Martin Jean Luc, fervent supporteur de COSFA. Pour les autres rencontres, à 11 heures, la guerre fratricide de la Poule B entre les quartiers d’Andohata­penaka opposant US Ikopa et FTB Andohatapenaka sera le clou du spectacle, vu la rivalité entre les deux clubs. A 13 heures, FT Manjakaray, qui vient de remporter la super coupe de dimanche dernier, officieusement pour le moment, affrontera FTAT Anosibe dans la poule D. Pour clore la première journée à 15 heures, TAM Anosibe et FBM Bemasoan­dro en découdront et la rencontre risque de faire des étincelles car la dernière rencontre entre les deux clubs date de plus de deux ans.

Programme de dimanche 26 février

9 heures: COSFA contre JSTA

11 heures: USIKOPA contre FTBA

13 heures: FTM contre FTAT

15 heures: TAM contre FBM