PORT BERGÉ – Une sage-femme tuée par son ex-époux

Accusée de fréquenter un autre homme suite à leur séparation, une sage-femme a été sauvagement tuée par son ex-mari. Le couple avait deux enfants.

Acte ignoble à Port Bergé. Une femme âgée d’une trentaine d’années a été froidement tuée par son ex-époux dans son domicile même, dans la nuit de mardi à mercredi. Le défunte était sage-femme d’État à l’hôpital du district. Traduit avant-hier devant le parquet près le tribunal de première instance de Port Bergé, le chef de famille a été placé en détention préventive à l’issue de l’instruction durant laquelle il est passé aux aveux. La défunte avait été la femme légitime du prévenu. De leur union, ils ont eu deux enfants ensemble. Depuis quelques mois, un différend conjugal s’était installé dans le couple. Lorsque la situation a empiré, les époux étaient en séparation de corps.

Alors qu’une accalmie semblait s’installer, le mari avait demandé à sa femme de revenir mais cette dernière n’avait pas accepté, ce qui aurait mis le feu aux poudres. Après des nombreuses tentatives soldées par une série d’échecs, le mari a fini par s’emporter au point d’user de violence contre son ex-femme.

Mari jaloux

De source auprès des personnes de l’entourage de la défunte, son ex-époux, devenu de plus en plus jaloux, l’aurait accusée de fréquenter un autre homme, le poussant ainsi à commettre l’irréparable. La mère de famille a trouvé la mort dans de tragiques circonstances. Elle a été battue puis sauvagement achevée avec violence. L’étau s’est très vite resserré autour de son mari, qui a été aussitôt arrêté par les forces de défense et de sécurité. Soumis à un interrogatoire lors des enquêtes préliminaires, il est passé aux aveux. Traduit devant le parquet, il a été envoyé dare-dare à la maison centrale de Port Bergé au terme de son instruction. Le meurtre conjugal a suscité l’émoi parmi les personnes de l’entourage de la famille de la victime. Des représentants des autorités locales sont venus présenter leurs condoléances. Les funérailles sont prévues se dérouler à Bealanana. Dans la matinée d’hier, le corps sans vie de la sage-femme a quitté Port Bergé pour être acheminé dans sa ville natale.