LUTTE CONTRE LE SIDA – Évaluation du Plan stratégique national

Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le Sida, 2018-2022, une délégation du ministère de la Santé publique et du Comité national de lutte contre le Sida (CNLS), sont actuellement en mission dans la région Boeny, depuis mercredi. « L’objet de cette visite est de finaliser l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan. Ce, avant l’élaboration d’un nouveau plan de prévention de la propagation du Sida, beaucoup plus efficace. L’élaboration du nouveau Plan stratégique national et sa mise en œuvre dans les vingt-trois régions seront une stratégie. Il se concentrera davantage sur la communication et la sensibilisation, sur l’exploitation des personnes vulnérables et sur l’investigation spéciale dans les zones à forte concentration du Sida. Les personnes testées séropositives dans cent-quatorze districts de l’île recevront une assistance directe », a déclaré, le chef d’unité et de programmation et appui technique, le médecin Fara Rakotomalala. « Nous étions stupéfiés face au taux de prévalence très élevé des personnes atteintes du Sida dans la région Boeny, après votre investigation. Personnelle­ment, aucune communication ni sensibilisation n’a été effectuée depuis quelques années, et c’est certainement la raison de cette hausse du taux. En l’absence de cette communication pour lutter contre le Sida, les gens étaient tentés de penser que cette maladie avait disparu et qu’ils n’ont plus besoin de faire attention. Selon, le 5e objectif de l’engagement du Président, concernant la santé publique, nous exigeons une stratégie sérieuse et rapide pour lutter contre l’épidémie de Sida dans la région ainsi que l’accueil des nouveaux malades du Sida », a précisé Mokhtar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny. Ce vendredi, les résultats des efforts réalisés dans la région seront présentés officiellement.