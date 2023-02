Le calendrier électoral de la FMF connu le 4 mars

La Fédération malgache de football effectuera le samedi 4 mars à Mantasoa son assemblée générale ordinaire, la toute première pour l’équipe élue en 2018. «La Fédération établira durant cette AGO le calendrier électoral des sections, des ligues et de la fédération» souligne le président par intérim, Victorien Andrianony, mandaté par la Fifa en décembre 2021 au Qatar lors du congrès de l’instance internationale. L’équipe actuelle de la Fédération a pour mission, selon les recommandations de la Fifa, d’assurer les affaires courantes, comme les compétitions nationales et internationales, et surtout de préparer et organiser les élections des instances fédérales. «Les élections auront bel et bien lieu cette année» affirme le numéro un de la FMF.