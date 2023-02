INTEMPÉRIES – Des milliers d’élèves privés de salles de classe après Freddy

Le secteur de l’Éducation peine à se relever après les cyclones successifs. Les salles de classes ont été frappées de plein fouet par Freddy, ce qui affecte la continuité des cours pour certains élèves.

Dans les districts touchés par le cyclone Freddy, les infrastructures scolaires sont celles qui ont subi des dégâts. Certaines sont complètement détruites et d’autres ont été partiellement touchées. Selon le rapport du BNGRC, quarante-et-un établissements scolaires ont été touchés et six salles sont complètement détruites alors que trente-sept le sont partiellement et soixante-dix -neuf ont été décoiffées. Le BNGRC a indiqué que des milliers d’élèves sont affectés par le cyclone. Ainsi, dans les districts de son passage, six mille sept cent quarante-huit élèves ont été affectés dans onze circonscriptions scolaires ou DREN.

La région Vatovavy est celle qui souffre le plus par rapport à d’autres régions comme Amoron’i Mania ou encore les Cisco de Fandriana, Atsinanana, Mahanoro, Fitovinany, Vohipeno, Ihorombe, Ihosy. Vatovavy enregistre cinq mille neuf-cent quatre-vingt quatorze élèves affectés ou la plupart se trouvent à Mananjary et près de quatre-cent trente sont à Nosy Varika. Dans le district de Mananjary, il s’agit de cinq mille cinq-cent soixante- quatre élèves. Le député élu à Mananjary déplore la désolation, notamment pour les élèves dans les zones enclavées.

Réhabilitation urgente

« Les parents d’élèves ont du mal à trouver des solutions pour la réhabilitation. Alors qu’ils peinent à se relever du passage de Batsirai l’année dernière où des salles de classe ont été complètement dégradées. Ils ont dû adapter la reconstruction des salles de classe avec les matériaux locaux. Freddy a frappé de plein fouet ces salles de classe de fortune mises en place . Maintenant ils ne savent plus que faire », témoigne Charlot Mamihaja, député élu à Mananjary.

Dans la commune rurale de Namoly, district Ambalavao, des dizaines de salles ont été touchées après Freddy. « Au total on compte seize salles qui ne sont plus disponibles pour accueillir les élèves depuis Batsirai et après Freddy», indique une source. Les élèves ne pourront pas compléter correctement les heures de cours, faute de salle de classe. « D’après ce qu’on m’a rapporté, les élèves sont contraints de suivre les cours dans des maisons de particuliers. Les classes intermédiaires n’ont qu’une heure pour étudier tandis que les classes d’examen ne travaillent que deux heures », enchaîne la source.

Les parents sont déboussolés. Les besoins en matériaux de construction sont nombreux pour pouvoir mettre sur pied les salles de classe. « D’après le rapport reçu par mon équipe dans les zones reculées de Mananjary, près de trente mille tôles sont nécessitées pour recouvrir les salles de classes décoiffées par les rafales de vent. Les parents d’élèves auront du mal à réunir des matériaux aux normes avec les difficultés financières engendrées par le cyclone. Les aides et les solutions pérennes sont d’une grande utilité », enchaîne le député.