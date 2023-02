DIPLOMATIE – De nouveaux ambassadeurs seront nommés

Le gouvernement est déterminé à procéder à la nomination de nouveaux ambassadeurs pour représenter Madagascar à l’étranger. Le président de la République, Andry Rajoelina l’a annoncé lors du Conseil des ministres, mercredi dernier au palais d’Iavoloha. Le premier Conseil pour les nouveaux ministres qui viennent d’être appelés au sein du gouvernement. « Certains de nos ambassadeurs à l’étranger seront nommés à partir de cette semaine », a déclaré Andry Rajoelina. La ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, tout en annonçant son programme, a précisé que « l’une des tâches importantes du gouvernement aujourd’hui est la mise en œuvre de la stratégie pour procéder à la diplomatie économique, selon la vision fixée par le Président ». Parmi les pays où Madagascar n’a pas encore de représentant actuellement, figurent l’Italie, le Japon, l’Algérie, la Russie, l’Afrique du Sud, La Réunion (consul) et Marseille (consul). Concernant les organisations internationales, les nominations attendues sont respectivement celles auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York, et auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la culture et la science (Unesco) à Paris. Rappelons qu’avant sa réintégration au sein du gouvernement, Yvette Sylla a été le dernier ambassadeur de Madagascar auprès de l’Unesco.