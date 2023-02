Des inexactitudes historiques dans la pièce de Victor Solo

Dans son ouvrage sur Les derniers jours de la Cour hova de la reine Ranavalona, Alfred Durand donne des renseignements qui sont confirmés par les documents d’époque (rapports du gouverneur général Gallieni, Journal officiel de Madagascar et Dépendances, etc.) Durand rappelle que Gallieni rentre d’une longue campagne de quatre ans quand il reçoit l’ordre de s’embarquer, en 1896, à destination de Madagascar. La situation qu’il trouve dans la Grande ile est déplorable, l’insurrection est générale. Sa mission est donc de réaliser l’occupation et la pacification du territoire. Il le fait grâce à la politique de la tache d’huile. Gallieni aurait été accueilli en grande pompe à la résidence générale française. « La reine se serait déplacée jusqu’à Antaninarenina sans que le général lui eût rendu d’abord au Palais, la visite de courtoisie qui s’imposait. » Les premières mesures de Gallieni sont, en effet, énergiques et le portrait tel qu’il est esquissé dans la pièce de Victor Solo, est assez exact, indique Yvette Sylla (lire précédentes Notes). « Il lui importe de réduire le mouvement Menalamba et des Malgaches participent à son œuvre. » Dans la pièce, Victor Solo cite les noms de Rasanjy et Ramahatra. Le premier, affirme l’auteure qui étudie la pièce de Victor Solo, « a été effectivement un collaborateur actif des occupants français. Mais il est encore délicat de définir avec exactitude le rôle qu’il a joué », précise-t-elle (revue d’études historiques Omaly sy Anio, N°1-2, 1975). Dans son livre Chez les Hova (1898), Jean Carol décrit Rasanjy comme « un homme sans scrupules, prêt à tout pour servir les intérêts de la France au détriment de son pays ». Le jugement de Pierre Boiteau (Contribution à l’histoire de la nation malgache, 1958) rejoint celui de Carol. Il révèle que, très tôt, alors qu’il est le secrétaire de Rainilaiarivony, le printsy Rasandy rassure les Français par son dévouement. La collaboration d’hommes malgaches, sans scrupules, permet à Gallieni d’accomplir des coups d’éclat destinés à frapper les esprits et à éliminer les personnes susceptibles de s’opposer à lui, explique Yvette Sylla. C’est ainsi qu’il procède à la condamnation de Rainandriamampandry et de Ratsimamanga, respectivement ministre de l’Intérieur du gouvernement Tsiazompaniry et oncle de Ranavalona III. « La condamnation du premier doit servir d’exemple et elle frappe de consternation les Malgaches ». Car Rainandriamam­pandry est réputé pour être un homme courageux, juste et admiré. En voulant « frapper un grand coup », Gallieni vise donc juste. Carol, directeur de l’imprimerie royale et responsable, à cette époque, du Journal officiel malgache, rapporte dans son livre le caractère odieux du conseil de guerre qui condamne les deux dignitaires malgaches : « Ce fut une véritable mascarade. » Il accuse d’ailleurs Gallieni d’être « un chef militaire cynique dont le geste aurait été un crime politique ». Yvette Sylla signale enfin que « les personnages de la pièce », exceptés la famille Rabefarihy et certains autres chefs Menalamba cités, ont réellement existé et sont donc des personnages historiques. Mais, ajoute-t-elle, à côté de ces traits conformes à l’histoire, on discerne dans la pièce beaucoup d’inexactitudes. Elle souligne, par exemple, la loi d’annexion évoquée par Victor Solo qui est, en partie, imaginée par lui. Cette loi n’est naturellement pas une ruse inventée par Gallieni et « la reine ne peut visiblement pas admettre cette naïveté ». La loi est votée à Paris, le 6 avril 1896, et publiée à Antananarivo, le 26 septembre, tandis que Gallieni arrive à Madagascar, fin septembre. Son texte est extrêmement bref et n’est notamment « pas explicite sur la question du drapeau ». Il est vrai que la substitution du drapeau français à l’emblème royal va désormais de soi, affirme Yvette Sylla. Sur la question, de l’esclavage également, on décèle « des inexactitudes, plus graves sans doute », car elles « défigurent » la réalité historique. En vérité, c’est le résident général Hippolyte Laroche qui décrète cette abolition, à l’extrême fin de son gouvernement. La colère de Gallieni est logique, car « c’était livré au chômage et peut-être à la rébellion des millions de gens et dresser contre la France tous les anciens propriétaires d’esclaves. » Selon Yvette Sylla, l’attitude de Laroche s’explique par les instructions reçues et parce qu’il veut « attacher une grande œuvre à son nom » avant de quitter l’ile. Elle note aussi que Hippolyte Laroche cesse d’être résident général lorsque Gallieni entre en fonction. Ce dernier est non seulement commandant en chef du corps expéditionnaire, mais aussi nouveau résident général, par intérim en principe. Aussi Laroche part-il alors aussitôt.