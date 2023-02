DÉGATS FREDDY – Sept décès répertoriés

Le dernier bilan journalier du BNGRC en date du 23 février annonce trois décès supplémentaires lors du point de situation. Au total, sept personnes sont mortes après le passage de Freddy dans la Grande Île. Le bilan s’alourdit avec ces décès supplémentaires. Les trois personnes répertoriées ont toutes succombé par noyade, selon le bilan du BNGRC. Elles sont réparties dans trois districts dont une mort noyée à Nosy Varika dans le fokontany Ampasaimbola, une à Mananjary dans le Fokontany Ambohitsara Est et une à Ambohimahasoa dans le fokontany Ambavalohabato. Ces décès s’ajoutent à ceux déplorés à Mahanoro dans le fokontany Ampapanambo et à Ambalavao dans le fokontany Ankofika. Jusqu’à hier, aucune disparition n’a été signalée. Madagascar enregistre soixante-dix huit mille soixante dix-huit personnes sinistrées, soit vingt mille quatorze ménages dans sept régions, Vatovavy et Fitovinany, Atsimo Atsinanana ouencore Atsinanana et Matsiatra Ambony, Menabe et Amoron’i Mania. Ainsi, vingt deux mille cinq-cent-vingt personnes ont été déplacées soit cinq mille quatre-cent soixante quinze ménages dans cinquante sites d’hébergement et majoritairement dans les deux régions Vatovavy et Fitovinany. Après le cyclone, près de trois mille quatre-vingt cases ont été inondées, neuf mille cent quatre-vingt-seize cases endommagées et mille deux-cent six cases détruites.