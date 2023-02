ANTSOBOLO – Des bandits rentrent bredouilles

Insécurité à Antsobolo. Mercredi, à 00h5, des malfaiteurs armés ont tenté de dévaliser quatre maisons. Heureusement que leurs portes sont assez solides et résistent à l’effraction. Les malfaiteurs sont passés à la prochaine cible lorsqu’ils n’ont pas pu pénétrer chez les trois premières. « Ils étaient quatre ou cinq…Ils ont essayé de déverrouiller l’accès, mais ont fui dès que nous avons entendu leur bruit. Ils ont escaladé la clôture en nous voyant sortir. Ils ont jeté des pierres sur nous. Notre voisin et nous avons rapidement refermé nos portes », décrit la victime. La bande se tapissait dans un coin et est revenue après deux minutes. Cette fois, elle a botté et tenté de casser avec un caillou et de défoncer la porte avec un outil de cambriolage. « Ils ont encore raté et se sont déplacés vers la fenêtre. J’ai donc saisi un rouleau à pâtisserie. Trois d’entre eux ont ouvert la fenêtre et les autres continuaient à pousser la porte que ma femme a bloquée. Je n’ai pas paniqué, même si l’un d’eux a menacé : j’ai un pistolet ! Je l’ai frappé avec son arme. Au premier coup, ils s’en vont », raconte le témoin.