ANTSIRANANA – Les jeunes locaux s’engagent contre la Cybercriminalité

Une conférence-débat multi-acteurs s’est tenue dans la salle de conférence de la Maison des jeunes pour renforcer les capacités de cent jeunes universitaires afin de prévenir et combattre la cybercriminalité sur les réseaux sociaux.

Il s’agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le « cyberespace». Depuis quelques années, la démocratisation de l’accès à l’informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime et la ville d’Antsiranana est déjà touchée par ce fléau.

Organisée par « Eisa Olom-pirenena Fanilo » , cette activité s’inscrit dans son mandat d’appui à la sensibilisation sur la citoyenneté et les droits humains , ayant pour cibles préférentielles les associations des jeunes et femmes.

Modéré par Evelyne Norozara, responsable du point focal de l’organisation dans le Nord, le débat a été organisé « en panel », ce qui implique que chaque groupement d’acteurs était représenté par son leader ou par une personne désignée comme étant à même de soutenir les argumentations.

Placée sous le thème « La cybercriminalité et la consommation d’information », elle a vu la participation des quatre panélistes issus de la section recherche criminelle de la gendarmerie d’Antsiranana, du conseil communal des jeunes, de l’Université Nord d’Antsiranana et de l’Association des journalistes professionnels de la région. Cet échange était pour eux l’occasion d’attirer l’attention de ces jeunes sur leurs rôles et responsabilités dans la lutte contre ce fléau.

Campagne

C’était également l’occasion de prendre une part active dans cette lutte par une campagne d’information et de sensibilisation sur les conséquences de la cybercriminalité auprès des autres jeunes.

D’après les renseignements, quatre jeunes présumés cybercriminels de la ville ont été déjà placés en détention préventive, ces derniers temps. D’où la nécessité de cet événement afin de mettre en garde l’éventuel dérapage des jeunes .

Tout a débuté par un exposé du commandant de la section recherches criminelles de la gendarmerie , le commandant Bruno Rakotomanga, axé sur la définition du crime, les infractions facilitées par les technologies de l’information et de la communication, celles liées avec …..

« Cette conférence a pour but d’ Informer, de sensibiliser et de conscientiser le public sur la cybercriminalité , ainsi que de le faire connaître la limite d’utilisation de la technologie de l’information et de la communication (TIC). Également, l’échange a essentiellement porté sur le rôle des jeunes dans la prévention de ce fléau qui fragilise la paix et la sécurité de la ville et qui compromet leur avenir» a expliqué le responsable du point focal d’Antsiranana.

L’atelier s’est soldé par l’engagement des participants à mener la lutte tout en imposant des réponses préventives mais aussi répressives, sans pour autant que celles-ci ne foulent les valeurs fondamentales de la société.