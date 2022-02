Tennis de Table – Un outil pour l’inclusion sociale

Vivre avec un handicap surtout qu’il soit moral, empêche le développement personnel. L’organisation Ping pour tous, en collaboration avec la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), continue de surfer sur ses trois objectifs : faire du tennis de table un levier de développement durable dans le secteur de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale.

L’inclusion sociale est la deuxième thématique du programme véhiculé par Ping pour tous. Elle consiste à ouvrir des perspectives à tous ceux qui se sentent marginalisés par la société et à s’attaquer à des inégalités systémiques et profondément ancrées dans la société.

Les discriminations et l’exclusion persistantes qui frappent les plus marginalisés, doivent être pourchassées tandis que les victimes nécessitent l’aide de tous. L’inclusion sociale est l’une des problématiques rencontrées par la CUA.

Pour lutter contre elle, Ping pour tous intervient par la pratique du tennis de table comme un sport accessible et praticable par tous et l’utilise comme un créateur de liens. Pour Dorat Rakotoarisoa, secrétaire général de Ping Pong pour tous, a signalé que « la pratique du sport par le tennis de table ouvre une nouvelle voie vers la réinsertion sociale des jeunes qui tombent dans la délinquance juvénile. Le milieu cible sont les enfants et les jeunes du milieu défavorisé. Par la pratique du sport, nous nous focalisons sur l’aspect humain », conclut-il.

Le tennis de table est un moyen pour les bénéficiaires d’être réintégrés dans leur milieu respectif, tout en ouvrant de nouveaux horizons en leur donnant de nouvelles perspectives d’avenir, des confiances qui favorisent leur estime de soi. La méthode est simple, une approche inclusive fondée sur la pratique du tennis de table. Elle montre comment la façon de jouer ce sport, la façon de se discuter pendant le jeu ou la rencontre est un moyen de bannir le mur de l’isolement.

Le tennis de table véhiculé par Ping pour tous constitue un moyen qui facilite le rapprochement social. En partant des améliorations qui ont donné lieu à des interventions dans différents milieux, les pratiques inclusives du tennis de table sans discrimination favoriseront à coup sûr l’inclusion sociale des enfants et des familles issus de milieux défavorisés.