Nouvelles dispositions – Les modes d’emploi douaniers explicités

Distanciation sociale oblige. Efficacité étant. Les nouvelles dispositions douanières ont été présentées en ligne. Avec les interventions d’Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes, Thierry José Razafindrai­nony, directeur de la législation et de la valeur, et Eric Aina­nirina, chef de service de la législation et de la réglementation.

« Les prévisions de recettes douanières pour la Loi de Finances 2022 se chiffrent à 3 063,02 milliards d’ariary dont 73% proviendront des importations de marchandises non pétrolières et 27% des importations de produits pétroliers. Elles sont sous-tendues par une hausse significative des importations tirée par la relance post-Covid, les grands Projets d’Investissement Public, les mesures d’appui au secteur social dans le cadre de la stabilisation des prix des produits de première nécessité, le renforcement des contrôles douaniers, la maîtrise de la valeur en douane, l’alignement du tarif à la politique tarifaire douanière et la régularisation des arriérés sur les importations effectuées par le secteur public ». Les mécanismes et les rouages des instruments et outils mis en branle pour y parvenir ont fait l’objet de plus amples explications par ces trois intervenants.