Mahajanga – Pénurie d’eau dans les quartiers classés zone rouge

Les abonnés de la Jirama de Mahajanga ont vécu une journée noir mardi dernier. Ce, sui te à une pénurie d’eau ayant duré plus de dix heures de temps.

Plusieurs quartiers, classés dans la zone rouge, ont été privés d’eau depuis la matinée et jusque tard dans la nuit. Pire encore, les deux établissements hospitaliers à savoir le Chu Androva et le Chu de Mahavoky atsimo étaient affectés par cette carence toute la journée.

Plusieurs quartiers du fokontany de Mangarivotra tels qu’Antsahavaky, Manga­rivotra, La corniche, Plateau des tombes, le Bord de la mer dont Mahajanga be ont aussi souffert de cet incident.

« Des rafales de vent violent a soufflé sur la ville de Mahajanga durant la nuit du lundi dernier. Cela a provoqué une panne d’électricité à la centrale hydroélectrique installé à Ambondrona. L’approvision­nement en eau a dû être coupé à cause de la panne en électricité ». Telles étaient les explications de la Jirama de Mahajanga.

La station de pompage en eau de la Jirama dans la ville de Mahajanga fonctionne en électricité et à chaque coupure de courant, l’approvisionnement en eau en subit les conséquences.

Les établissements hos­pitaliers ainsi que les nombreux restaurants situés dans le fokontany de Mangarivotra ont dû certainement pris des dispositions adéquates.

Les réservoirs et citernes d’eau sont nécessaires, vu que la manque en eau est devenue le lot du quotidien des habitants depuis une décennie.

« Les robinets étaient à sec. Heureusement, nous possédons un stock de bidon jaune ou des seaux et récipients remplis d’eau. Les séances de douche étaient ainsi réduites à une seule fois mardi si en générale, nous prenons notre douche trois fois par jour au minimum, à cause de la chaleur. Nous sommes cinq personnes dans la famille et les enfants doivent se doucher après l’école de midi et avant d’y retourner vers 14h puis le soir avant de se coucher. Le matin, la douche est indispensable », a expliqué une mère de famille, habitant à Mangarivotra.

Hormis la coupure d’eau, plusieurs au tres fokontany s’étaient plaints d’une panne d’électricité mardi. A Mahavoky avaratra et alentours dont à Tsaramandroso ambony, la panne a duré de 21h jusqu’à 1h du matin mardi dernier.

Hier, l’eau du robinet a coulé au compte-goutte à Mahavoky atsimo et au Plateau des tombes et la pression d’eau était encore très faible, surtout durant la matinée.