L’œil cyclope du cyclone

«Être dans l’œil du cyclone» n’est pas toujours «se retrouver au cœur de la tempête». Parce que «dans l’œil du cyclone», règne ce calme trompeur qui crée une atmosphère étrange, sans doute propre à toutes les parenthèses, entre soulagement des bourrasques qu’on a déjà surmontées et appréhension des tourbillons qui vont encore advenir.

Si les articles savants des années d’avant les photographies aériennes ou les images satellite parlaient de «centre», les images que propose «cycloneoi.com» montrent un cyclope furieusement échevelé. Commentant, les images satellite du cyclone Kamisy d’avril 1984, on sent l’auteur en apesanteur lyrique: «Kamisy est à présent un puissant cyclone tropical intense, et présente une symétrie remarquable et un oeil pur». Oui, il s’agit bien du fameux Kamisy, cyclone dont les Mahaleo avaient fait une chanson, et qui clôtura la saison cyclonique du 3 au 16 avril 1984.

L’auteur de «cycloneoi» est Patrick Rabeson, un Français au patronyme bien de chez nous, qui entretient depuis plusieurs années un site sur les cyclones de l’Océan Indien. J’ai puisé chez lui l’essentiel des fondamentaux que je partage ci-dessous, alors que la côte orientale de Madagascar est confrontée au cyclone Emnati, à l’entrée «E» de l’alphabet.

Le 11 septembre 2019, cycloneoi se faisait pédagogue: «L’œil du cyclone est un phénomène fascinant et mystérieux. On peut décrire l’œil comme étant une zone circulaire de vent faible et de beau temps, en plein milieu d’un cyclone. C’est ce contraste étonnant entre calme central et déchaîne­ment des éléments autour qui rend ce phénomène si particulier. L’œil, qui représente le centre du système, est le siège de la pression la plus basse associée au cyclone. Plus il sera dégagé et les contours bien définis, plus il s’agira d’un phénomène puissant. À contrario, un œil de forme irrégulière est généralement associé à des cyclones au stade minimal, en début d’intensification ou en phase d’affaiblissement. Si l’œil représente une zone de calme, il est en revanche entouré par ce qu’on appelle le mur du l’œil. Il s’agit d’un étroit anneau, constitué par de puissantes et violentes cellules (convection) à développement vertical. Dans le mur de l’œil sont concentrées les conditions les plus violentes du cyclone. C’est là qu’on retrouve les vents les plus forts et les pluies les plus intenses. Ce même mur de l’oeil peut parfois connaître des fluctuations ayant un impact significatif sur l’intensité des cyclones. Le mur de l’oeil peut être remplacé par le mur externe qui sera renforcé au détriment du premier. Ce processus est appelé «cycle de remplacement du mur de l’œil». Durant ce processus, le cyclone faiblit temporairement et son œil s’élargit. Lorsque le cycle de remplacement est achevé, le phénomène observe une nouvelle phase d’intensification».

Ainsi instruit, on peut mieux comprendre le post du 20 février 2022, à propos d’Emnati: «seul un possible cycle de remplacement du mur de l’oeil pourrait gêner l’intensification du système à courte échéance» et que «un cycle de remplace­ment du mur de l’œil (ERC) n’est pas exclu» avec le mur de l’œil qui semble se contracter et un mur externe qui se renforce.

Ainsi instruit également, on ne demande certes pas à un Ministre d’être omniscient. Mais d’avoir tout de même le bon sens de s’entourer d’experts dans ses domaines, à lui Ministre, de moindre expertise. Un minimum de lecture, un brin de curiosité, un rien de culture générale. Une incursion chez «cycloneoi» aurait évité le scandale d’un Ministre de la météo aveugle à l’œil du cyclone.