Atsimo-Andrefana – Les Tsena Mora ouverts dans dix fokontany par jour

Les bénéficiaires s’agrandissent de jour en jour. La région d’Atsimo Andrefana a rouvert, à son tour, les portes du Tsena Mora, lundi dernier dans le fokontany d’Antaninare­nina à Toliara I. «Trois tonnes de riz ont été vendues ce jour-là et des dispositions ont été prises avec les responsables du Tsena Mora», selon le directeur régional de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (DRICC) d’Atsimo Andrefana, Heriniaina Roland Rakotosolofo. En effet, le riz blanc vendu à 1 000 Ar le kilo et l’huile à 5 000 Ar le 1 litre seront disponibles dans les Tsena Mora de dix fokontany par jour à partir de ce jour. «Suite à la directive du président de la république, les Tsena Mora doivent ouvrir deux fois par semaine. Deux points de ventes seront également mis en place prochainement à Toliara II », a-t-il ajouté.

En revanche, suite au passage du cyclone, l’approvisionnement en Vary Tsinjo des épiceries a été suspendu. «Dès que les pluies s’arrêtent et qu’il n’y a plus de risque d’épuisement du riz, l’approvisionnement va continuer», a déclaré la DIRCC d’Atsimo-Andrefana. Selon les consignes émises par le ministère de l’Industrialisa­tion, du commerce et de la consomma­tion, le Vary Tsinjo chez les épiceries sera vendu au prix de 500 ariary le kapoaka.