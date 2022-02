Assemblée Nationale – L’IRD renforce l’union sacrée

Des députés du groupe parlementaire IRD se sont réunis à l’Arena Ivandry, hier. Après avoir traversé une période de turbulence, la solidarité est affirmée dans les rangs des Oranges.

Solidarité et c ohé si on. Ce s mots ont été martelés à l’issue d’une réunion des députés membres du groupe parlementaire «Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina» (IRD), hier. La réunion s’est tenue à l’Arena Ivandry, siège de la formation politique Orange, en milieu de journée.

C’est le député Paul Bert Rahasimanana, dit Rossy, élu dans le quatrième arrondissement d’Antananarivo, qui fait part de l’information sur sa page Facebook. «Un seul but, solidarité, nous allons remettre de l’ordre», soutient l’élu IRD, en conclusion de sa publication. Une sortie qui n’est pas anodine, surtout qu’à un peu plus d’un an et demi de la présidentielle, le camp Orange traverse une zone de turbulences. Le député Rahasima­nana lui-même a jeté un pavé dans la marre, il y a quelques jours.

Avant cette sortie du député Rossy, la dissonance du député Brunelle Razafin­tsiandraofa, vice-président de l’Assemblée nationale, a fait couler beaucoup d’encre. L’élu IRD du district d’Ikongo a alors affirmé que le projet de transport par câble à Antananarivo «n’est pas une priorité, par rapport à la réhabilitation des routes menant vers les localités enclavées», dans une réaction suite aux dégâts cycloniques dans sa circonscription, notamment.

Solide et forte

Cette opinion a valu au député Razafintsiandraofa un recadrage de ses pairs du groupe IRD et une convocation du bureau politique du «Tanora Malagasy vonona» (TGV), afin de lui rappeler la discipline de parti. Ces péripéties ont amené des observateurs à craindre une implosion, ou du moins, des risques de défection au sein de la majorité à la Chambre basse. D’autant plus que certains d’entre eux semblent en roue libre depuis quelques mois. Il y en a qui s’alignent aux côtés de probable adversaires de Andry Rajoelina, à la présidentielle de 2023.

Contacté, le député Paul Bert Velontsara, élu à Port-bergé et président du groupe parlementaire IRD, qui a conduit la réunion d’hier, précise qu’il s’agit d’une réunion des députés oranges des circonscriptions de la province d’Antananarivo. Il conforte le fait que «le but est d’affirmer et renforcer la solidarité au sein du groupe parlementaire et de la coalition politique»,en ajoutant que d’autres rendez-vous avec les députés IRD des autres provinces sont programmés.

«Nous sommes cent huit députés au sein du groupe IRD et j’affirme que la majorité est toujours solide e t for te», déclame le boss du groupe Orange à l’Assemblée nationale. S’agissant des dissonances dans les rangs de son groupe parlementaire, il souligne que «jusqu’ici, aucun membre n’a démissionné du groupe. Nos rangs sont intacts». Il ajoute, du reste, que l’IRD étant une coalition, il appartient au bureau politique de chaque parti membre de recadrer les éléments déviants. Seulement, depuis quelque temps, ce sont les ténors de ces partis membres de l’IRD eux-même qui tiennent des discours et ont des comportements ambigus.