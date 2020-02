Volleyball – Zone 7 : TGV et Quatre Bornes aux honneurs

Les deux finalistes de la Grande île ont raté la dernière marche de la coupe de la zone 7. Les gendarmes et les Tamataviennes ont perdu en finale.

L’ambiance a été au rendez-vous. La finale de la coupe des clubs de la Confédération africaine zone 7 chez les messieurs s’est déroulée dans un palais des sports presque plein et bouillonnant.

Défaite amère pour la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB). Les Réunion­nais du Tampon Geko Volley­ball (TGV) détrônent les gendarmes. La GNVB s’est inclinée en finale par 2 sets contre 3 face à l’intenable Maxime Guermeur et sa bande. L’équipe triple championne de l’océan Indien (2015, 2016, 2019) n’a pas fait le poids face au TGV.

Le club hôte a pourtant ravi le premier set 25/22 avant que les volleyeurs de Tampon égalisent en remportant largement le deu­xième set, 25/17. Les deux formations ont été dos à dos lors du troisième set, et après dure bataille, la GNVB l’emporte 28/26.

Les Malgaches ont, par la suite, subi le pressing réunionnais lors des deux derniers sets, 19/25 puis 11/15 en tie-break. «Mes gars ont été très sérieux et solidaires. Ca a payé et on a réussi. Les gendarmes ont dominé physiquement mais il y a encore des petites lacunes sur le fond de jeu», analyse le coach du TGV, Fabrice Laroque.

«Les Réunionnais sont très techniques et très bons en service tandis que nous étions défaillants en réception et en bloc», reconnait Thierry Ranaivoson, head-coach de la GNVB. « Compte tenu que la Réunion n’est pas membre de la zone 7, le titre de la zone 7 est ainsi revenu à la GNVB… C’est sa quatrième étoile. Tampon Geko remporte, quant à lui, le trophée du tournoi », explique le directeur technique national, Jean Honoré Razafin­jatovo. «Tous les clubs peuvent s’inscrire et payer leur engagement en vue de la coupe d’Afrique des clubs. La CAVB limitera les participants aux vingt-quatre premiers inscrits», poursuit-il.

Joute continentale

La joute continentale aura lieu au début avril en Égypte. Le match de classement pour la troisième place a été une affaire entre Mauriciens et la victoire a été ravie par Trou aux biches Sharks face à Roche Bon Dieu. Du côté des filles, Quatre Bornes VBC conserve son titre, le troisième après ceux de 2018 et 2019.

Les Mauriciennes ont confirmé leur suprématie en laminant en finale Stef’auto en trois sets (25/21 25/16 25/17). Les Lucy Latour, Alison Labeur et Rachel Etiennet ont été supérieures techniquement et efficaces en service, défense et contre.

«Nous sommes plus expérimentés et avons su gérer les temps forts et faibles», confie l’entraîneur de Quatre Bornes, Eric Louis. « Notre tactique de jeu n’a pas fonctionnée… menées à chaque set, les filles ont été faibles psychologiquement », souligne le coach, Gildas Zafindalana.

La troisième place est revenue à Saint Denis Olym­pique qui a battu la Cascade des Seychelles en match de classement. «Les Réunionnais sont visiblement supérieurs techniquement. Leurs joueurs sont des académiciens… De notre côté, les lacunes de la GNVB comme celles de Stef’auto résident dans la réception. Le retour de la Réunion dans la zone 7 rehausse le niveau de la compétition dans la région »