Tsirava Razafimahefa – « Madagascar abritera l’AG de la FIM Africa »

Pour la première fois depuis la création de la Fédération malagasy de motocyclisme, les lauréats des différents championnats ont été honorés durant une cérémonie en grandes pompes. C’est ainsi que la FMaM a récompensé les lauréats de la saison 2019, vendredi soir au restaurant Le Pavé Antaninarenina.

Durant son discours, le président Tsirava « Tsitsi » Razafimahefa a annoncé deux immenses nouvelles. D’un côté, la prochaine organisation d’une formation sur la conduite de deux-roues. La FMaM dispose actuellement d’un financement de la part de la Fédération Internationale de Motocyclisme.

Cette enveloppe qui servira donc à organiser ladite formation. Et de l’autre, l’assemblée générale de la branche africaine de la FIM, que la ville d’Antananarivo abritera. Celle-ci est prévue pour le mois de novembre.

La FIM Africa compte quinze membres. Citons l’Algérie, l’Angola, le Botswana, l’Égypte, le Kenya, la Lybie, Madagascar, la Mauritanie, le Maroc, la Namibie, l’Afrique du sud, la Tunisie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Ce sera l’occasion pour la Grande île de démontrer son sens de l’hospitalité, de conforter sa place au sein de l’institution continentale et de conclure d’éventuels accords de collaboration en vue de développer la discipline. À titre de rappel, la FMaM est l’une des fédérations les plus récentes parmi les membres au sein de la FIM Africa. Elle a été créée en 2014. Cette prochaine AG lui permettra ainsi de franchir un nouveau palier.

Plus de soixante pilotes ont été primés vendredi, en « onroad », en « offroad » et en course de scooters. Tous ont affiché leur satisfaction au terme d’une cérémonie illustrée par l’ambiance conviviale si chère aux passionnés de deux roues. Et tous ont remercié chaleureusement les dirigeants fédéraux pour l’organisation de cette soirée mémorable.