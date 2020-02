Nation – Afrique zone IV : Cinq médailles et deux records nationaux

Belle moisson des Malgaches à Gaborone Botswana. Les nageurs de la Grande île ont engrangé au total cinq médailles dont une d’or, trois d’argent et une de bronze au cham­pionnat d’Afrique de la confédération africaine zone IV.

Deux records nationaux y ont également été enregistrés. La compétition a pris fin hier. La mondialiste de Gwanju en Corée du sud, Idealy Diaritiana Tendri­navalona est l’artisane de l’unique médaille d’or malga­che. La nageuse du club Cosra s’est installée sur la plus haute marche du podium de l’épreu­ve du 100m dos en bouclant la distance en 1.08.02.

Elle a devancé la Zam­bienne Phiri Mia (1.09.08) et la Namibienne Esslinger Tiana (1.09.37). De plus, Tendry a aussi remporté l’argent du 50m dos (32.17) et a fini cinquième en 100m papillon. La nageuse de Managing, Holy Antsa Rabejaona a, pour sa part, arraché la médaille d’argent du 50m dos (33.61) et le bronze du 100m papillon (1.12.91).

Le numéro un national à l’issue du dernier test de classement et médaillé de bronze des Jeux des îles, John Herinirina Rakotomavo a, de son côté, ravi la médaille d’argent du 200m papillon (2.15.00) en actualisant en même temps le record national. Au 100m papillon, il terminait huitième (59.96). John est aussi l’auteur du nouveau record en 800m nage libre (9.29.78).

Le numéro 2 national, Lalanomena Anthony Andrianirina n’a pu faire mieux que la sixième place en 50m dos (29.38). La délégation malgache dirigée par le directeur technique national, Jean Joseph Razafimahefa sera de retour au pays cet